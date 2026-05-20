Cú sốc bóng đá Anh: Southampton bị loại khỏi 'trận đấu đắt nhất thế giới'

TPO - Liên đoàn Bóng đá Anh (EFL) ra phán quyết loại Southampton khỏi trận chung kết play-off thăng hạng Premier League cho mùa giải 2026/26 vì tội do thám trái phép nhiều đối thủ.

Quyết định chấn động này đồng nghĩa việc Middlesbrough - đội từng thua Southampton ở bán kết play-off thăng hạng - sẽ thay thế chính Southampton để đối đầu Hull City, tranh vé vớt lên chơi tại Premier League 2026/27 vào thứ Bảy tới. Với Southampton, ngoài việc bị loại, họ nhận thêm án phạt trừ 4 điểm ở mùa giải năm sau.

Southampton đã lập tức nộp đơn kháng cáo. EFL sẽ tiến hành phiên điều trần ngay trong ngày hôm nay (20/5) và dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng trong vòng 24 giờ tới. EFL cũng lưu ý rằng kết quả của cuộc kháng cáo hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện trận chung kết vào cuối tuần.

Về chi tiết vụ việc, ban đầu EFL chỉ buộc tội Southampton do thám buổi tập của Middlesbrough ngay trước thềm trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan này tiếp tục phát hiện "The Saints" thực hiện hành vi tương tự trước trận gặp Oxford United vào tháng 12/2025 và Ipswich vào tháng 4/2026. Chính Southampton cũng thừa nhận vi phạm quy định "cấm theo dõi buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước lịch thi đấu", theo quy định của EFL.

Sau khi nhận tin, Middlesbrough vỡ òa cảm xúc và hoan nghênh phán quyết từ EFL. Câu lạc bộ này cho rằng án phạt đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhằm bảo vệ toàn vẹn tính fair-play trong thể thao. Hiện tại, ban lãnh đạo và các cầu thủ Middlesbrough đang dồn toàn lực chuẩn bị cho trận đại chiến tại thánh địa Wembley.

Trận chung kết play-off Championship (thăng hạng Premier League) vốn được mệnh danh là trận đấu đắt giá nhất thế giới. Đội chiến thắng sẽ bỏ túi ít nhất 200 triệu bảng Anh (270 triệu USD) nhờ doanh thu bản quyền truyền hình khổng lồ và các hợp đồng thương mại khi thăng hạng lên giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Southampton đối mặt nguy cơ cao là đội đầu tiên bị tước quyền đá chung kết play-off thăng hạng vì bê bối. Với riêng bê bối "gián điệp", từng có các vụ tương tự xảy ra vào năm 2019.

EFL từng phạt Leeds United 259.000 USD sau khi huấn luyện viên Marcelo Bielsa thừa nhận cử nhân viên đi quay lén buổi tập của Derby County. Tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Canada cũng phải nhận án phạt nặng nề vì sử dụng máy bay không người lái (drone) do thám các buổi tập kín của đội tuyển New Zealand.