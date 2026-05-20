FIFA quay xe cú chót, loạt khách sạn ở Mỹ điêu đứng trước World Cup 2026

TPO - Ngành khách sạn Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ trận doanh thu trước thềm World Cup 2026 vì lượng đặt phòng thấp kỷ lục. Hiệp hội Khách sạn Mỹ đổ lỗi cho FIFA đã "găm" quá nhiều phòng, đẩy giá lên cao rồi bất ngờ hủy đến 70% lượng phòng sát giờ G.

World Cup 2026 khởi tranh sau 3 tuần nữa, nhưng bầu không khí tại các hệ thống lưu trú tại Mỹ đang ảm đạm. Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA) vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lấp đầy phòng tại hầu hết các thành phố đăng cai đều thấp xa so với kỳ vọng, hoàn toàn trái ngược với con số 5 triệu vé đã bán ra từ FIFA.

AHLA thẳng thắn cáo buộc chính việc FIFA ôm đồm, đặt trước quá nhiều phòng cho nhu cầu nội bộ đã tạo ra cơn sốt ảo trên thị trường. Chiêu "găm phòng" này vô tình đẩy giá phòng lên cao ngất ngưởng. Đến khi giải đấu cận kề, FIFA bất ngờ hủy tới 70% lượng phòng đã đặt cọc tại các thành phố lớn như Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphia và Seattle, để lại một khoảng trống mênh mông mà các khách sạn không thể tìm khách thay thế.

Đáp lại, người phát ngôn của FIFA phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Họ khẳng định quy trình trả phòng đều thực hiện đúng tiến độ và đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết, thậm chí còn trả sớm để các khách sạn tự tìm nguồn khách mới.

Theo BBC, việc giá phòng khách sạn ở Mỹ ở mức quá cao (điển hình như Boston, trên 300 USD/đêm) đã bóp nghẹt túi tiền của người hâm mộ. Thay vì chấp nhận mức giá cắt cổ tại trung tâm, các nhóm cổ động viên quốc tế đã chọn phương án tiết kiệm hơn: Thuê phòng Airbnb ở vùng ngoại ô cách sân vận động từ 45 phút đến 1 tiếng di chuyển, sau đó thuê ô tô tự lái để đi xem bóng đá.

Chính tâm lý thắt chặt chi tiêu của CĐV khiến các khách sạn chịu trận. Ngược lại Airbnb lại tự tin tuyên bố World Cup 2026 sẽ là sự kiện bội thu lớn nhất lịch sử nền tảng này, vượt qua cả Olympic Paris 2024.

Việc nhóm khách quốc tế lưu trú dài ngày giảm mạnh đang trực tiếp đe dọa đến mục tiêu kinh tế trị giá 17,2 tỷ USD của Mỹ. Đây là khoản doanh thu khổng lồ dự kiến đóng góp vào GDP nước này thông qua các hoạt động chi tiêu, thuê phòng và dịch vụ của cổ động viên trong suốt chiến dịch World Cup 2026.

Hiện tại, các khách sạn Mỹ chỉ còn biết hy vọng lượng khách sẽ tăng trở lại vào tháng 6 và tháng 7 khi World Cup 2026 khởi tranh và đẩy mạnh sức nóng. Họ chờ đợi mọi thứ bùng nổ kể từ vòng knock-out World Cup 2026, nơi được dự đoán sẽ có lượng CĐV tăng đột biến đến Mỹ.