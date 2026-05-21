Hà Nội sẽ triển khai nhà máy đốt rác tại Xuân Sơn, biến bãi rác khổng lồ thành không gian sinh thái

TPO - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu sớm triển khai Nhà máy điện rác AMACCAO - Thành Công công suất 1.000 tấn/ngày để xử lý khoảng 4 triệu tấn rác cũ tại Xuân Sơn, biến nơi đây thành không gian sinh thái, dịch vụ, công viên công cộng trong tương lai.

Ngày 20/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra hiện trạng Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin (Tập đoàn AMACCAO), nghe báo cáo tổng thể về xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO cho biết, Tập đoàn đang đề xuất triển khai đồng bộ hệ sinh thái môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn với 4 cấu phần trọng tâm gồm: khu liên hợp xử lý chất thải và tái chế vật liệu xây dựng; bãi chôn lấp tro bay; Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công và dự án khu phức hợp sinh thái Xuân Sơn kết hợp phục hồi môi trường bãi chôn lấp cũ.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Nhà máy điện rác Seraphin hiện phát sinh khoảng 300 tấn tro xỉ/ngày đêm. Dù theo định hướng công nghệ, lượng tro xỉ này phải được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng hoặc làm nền đường, nhưng trên thực tế các dự án đầu tư công hiện chưa phê duyệt danh mục vật liệu tái chế, dẫn đến đầu ra bị ách tắc. Từ thực tế đó, doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy tái chế tro xỉ kết hợp xử lý chất thải rắn xây dựng của Thành phố.

Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý rác tại nhà máy

Đối với dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công công suất 1.000 tấn/ngày đêm, doanh nghiệp cho biết hiện công tác chuẩn bị mặt bằng cơ bản hoàn tất, đã sẵn sàng về nhân lực, tài chính, thiết bị để triển khai thi công ngay sau khi được Thành phố chấp thuận.

Đáng chú ý, lãnh đạo AMACCAO cho rằng Hà Nội đang đứng trước “nghịch lý môi trường”, khi tổng công suất các nhà máy điện rác đã và đang triển khai lên tới hơn 14.000 tấn/ngày đêm, trong khi lượng rác phát sinh thực tế đến năm 2030 dự báo chỉ khoảng 9.000 - 9.500 tấn/ngày đêm. Điều này đồng nghĩa nguy cơ thiếu hụt từ 4.500 - 5.000 tấn rác/ngày cho các nhà máy điện rác là hiện hữu.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khởi công Nhà máy điện rác AMACCAO - Thành Công đầu tháng 6/2026

Theo doanh nghiệp, lời giải căn cơ chính là cho phép xử lý khối lượng rác cũ đã chôn lấp tồn đọng nhiều năm tại Xuân Sơn và Nam Sơn. Riêng khu vực Xuân Sơn hiện tồn lưu khoảng 4 triệu tấn rác cũ, gây áp lực lớn về môi trường, nước rỉ rác và ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư khu vực phía Tây Thủ đô. Nếu được xử lý đồng bộ, Thành phố không chỉ giải quyết được ô nhiễm môi trường mà còn từng bước giải phóng quỹ đất, hình thành các không gian sinh thái, dịch vụ, công viên công cộng trong tương lai.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn AMACCAO, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường cho biết Thành phố cơ bản đồng thuận về chủ trương. Trong đó, đối với Nhà máy điện rác AMACCAO - Thành Công công suất 1.000 tấn/ngày, Thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công trong đầu tháng 6/2026, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp môi trường, đặc biệt là Tập đoàn AMACCAO và Nhà máy điện rác Seraphin trong việc đồng hành cùng Thành phố giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nhiều năm tại Xuân Sơn, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chỉ cách đây vài năm, khu vực Xuân Sơn và Nam Sơn vẫn là “điểm nóng” ô nhiễm với mùi rác, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên đến nay, nhờ đưa các nhà máy điện rác vào vận hành, môi trường tại các khu vực này đã có sự cải thiện rõ rệt, không gian sống đang dần “quay trở lại hiền hòa, gần gũi hơn với người dân”.

Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Thành phố ủng hộ về chủ trương với tinh thần “những gì phục vụ xử lý môi trường thì phải tạo điều kiện nhanh nhất”. Trong đó, đối với dự án chôn lấp tro bay, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục vì đây là vấn đề cấp bách; nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ nhà máy phải dừng hoạt động do không còn diện tích lưu chứa tro bay.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu tổng thể các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và bụi đô thị; nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp đối với các dịch vụ môi trường quy mô lớn thay vì phân tán nhỏ lẻ về từng địa phương. Đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp môi trường như AMACCAO, Thiên Ý để nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong xử lý chất thải, kiểm soát bụi và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân Thủ đô.