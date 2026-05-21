Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng

Thu An

TPO - Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.

Góc ban công là dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Tuấn Hưng. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay (Hà Nội), nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe nam ca sĩ biểu diễn.

Tuấn Hưng cho biết vì số lượng khán giả quá đông, chương trình có thể dẫn đến những tình huống ngoài tầm kiểm soát về an ninh, an toàn và vấn đề vệ sinh. Đó là lý do Tuấn Hưng quyết tâm mang những tiết mục ngẫu hứng ở ban công nhà riêng đến một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp.

Live show đặc biệt mang tên Góc ban công 2026 - Vệt nắng sẽ diễn ra vào tháng 6, tại Trung tâm văn hóa thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), quy mô khoảng hơn 600 khán giả.

absolute-260520-093.jpg
Tuấn Hưng muốn đưa thương hiệu Góc ban công đến không gian chuyên nghiệp hơn.

Năm 2018, live show Ngựa hoang dự kiến tổ chức tại địa điểm này nhưng không thành công, bị hủy vào phút chót khiến nam ca sĩ suy sụp và phải nhập viện. Quay trở lại địa điểm cũ, Tuấn Hưng thừa nhận lo lắng và bị ám ảnh bởi khó khăn của quá khứ. Hiện tại, những đêm nhạc cá nhân quy mô nhỏ cũng không còn thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả.

Tuy nhiên, Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc vì muốn duy trì thương hiệu Góc ban công. Thời gian này, nam ca sĩ tất bật chạy show để có kinh phí lo cho đêm diễn sắp tới.

Năm 2025, ca sĩ làm show Góc ban công ở TPHCM và lỗ hơn 2 tỷ đồng. Lần này, anh nói không tự mình gánh vác như trước mà có một đơn vị đồng hành chia sẻ gánh nặng tài chính khi làm show. "Lần này vợ không phải thường xuyên bên cạnh để hỏi về con số tiền bán vé nữa nên đỡ chóng mặt”, ca sĩ Tuấn Hưng nói.

absolute-260520-111.jpg
Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tham gia live show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vào tháng 6.

Nếu lỗ, mỗi bên sẽ bỏ ra 50% chi phí để hòa vốn. Nếu lãi, Tuấn Hưng nhận một nửa. Nam ca sĩ cho biết hiện tại sống giản dị, không có nhiều nhu cầu, chuyện lời lãi hay thâm hụt một chút sau live show cũng không còn là nỗi lo quá lớn.

Góc ban công - Vệt nắng, khán giả được chứng kiến màn tái hợp giàu cảm xúc của nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa - những nghệ sĩ từng cùng Tuấn Hưng tạo nên thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Sự kiện cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên, người được nam ca sĩ gọi là "người tình âm nhạc" ăn ý nhất.

Điểm nhấn đáng chú ý khác của chương trình là sự xuất hiện Phúc Tiệp - giọng ca thính phòng sở hữu âm sắc trầm ấm, sang trọng. Sự kết hợp giữa Phúc Tiệp và Tuấn Hưng hứa hẹn tạo nên màn giao thoa thú vị giữa chất nghệ sĩ bụi bặm, bản năng với màu sắc thính phòng chuẩn mực.

"Trên sân khấu, nghệ sĩ phải dám làm mới mình. Nếu ai cũng sợ thay đổi sẽ không bao giờ có những màn kết hợp thú vị'', Phúc Tiệp chia sẻ về việc làm khách mời ở Góc ban công.

absolute-260520-095.jpg
Ca sĩ Phúc Tiệp và Tuấn Hưng cùng chung niềm đam mê âm nhạc và thể thao.

Chương trình còn có sự tham gia của rocker Đỗ Hoàng Hiệp và Đăng Khôi từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Mảnh ghép trẻ trung của chương trình là Trần Mạnh Cường, Hà Anh.

Ông Hữu Nam - Tổng đạo diễn - chia sẻ áp lực khi chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Mỗi người mang một cá tính âm nhạc riêng nhưng vẫn phải hòa vào màu sắc đặc trưng của Góc ban công gắn với Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Hôm 13/5, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khoẻ hiện tại trên trang cá nhân, đi kèm là hình ảnh nằm trong bệnh viện.

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, thời gian gần đây anh liên tục gặp vấn đề về dạ dày, thường xuyên phải vào viện kiểm tra và truyền nước. Có giai đoạn, Tuấn Hưng gần như “mỗi ngày vào viện một lần” vì cơ thể xuống sức sau lịch trình dày đặc.

Thu An
#Tuấn Hưng #Góc ban công #live show #Hà Nội #âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe