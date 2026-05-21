Nga phô diễn sức mạnh 'lá chắn hạt nhân'

Quỳnh Như

TPO - Nga mở cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của cả bộ ba răn đe chiến lược, bao gồm lực lượng tên lửa, không quân và hải quân

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại các bệ phóng tên lửa di động tham gia cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra trong tuần này. Cuộc tập trận, được tiến hành phối hợp với Belarus, trùng với chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc.

Theo giới quan sát quân sự, dù hai sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước, việc diễn ra cùng thời điểm được cho là mang dụng ý chiến lược, nhằm phát đi thông điệp năng lực răn đe hạt nhân của Nga vẫn đủ sức đáp trả mọi kịch bản tấn công phủ đầu.

Đoạn video được công bố hôm thứ Tư (20/5) cho thấy một đoàn xe quân sự được hộ tống bởi trực thăng tấn công di chuyển vào một khu vực rừng núi trước khi phóng tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander-M. Hệ thống vũ khí này là một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mà Nga và Belarus đã thiết lập vào năm 2023, giữa lúc căng thẳng với phương Tây leo thang liên quan tới vấn đề Ukraine và NATO.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham gia đầy đủ của bộ ba hạt nhân, gồm: lực lượng tên lửa chiến lược, không quân và hải quân. Cuộc diễn tập bao gồm 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu mang tên lửa chiến lược.

Thông thường, với vai trò tổng tư lệnh, Tổng thống Vladimir Putin sẽ trực tiếp giám sát các cuộc tập trận quy mô lớn. Tuy nhiên, lần này ông đang ở Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.

Học thuyết quân sự Nga quy định vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng như biện pháp cuối cùng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa nghiêm trọng.

Từ thời Liên Xô, Moscow đã duy trì một hệ thống liên lạc tự động hóa cao độ được thiết kế để đảm bảo phản ứng trả đũa trong trường hợp bị tấn công hạt nhân quy mô lớn. Hệ thống này được gọi là Vành đai phòng thủ (Perimeter) và được giới truyền thông mệnh danh là "Bàn tay tử thần" (Dead Hand).

Quỳnh Như
RT
#Nga #tập trận #hạt nhân #Belarus #răn đe #quân sự

