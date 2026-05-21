Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cuộc hội ngộ đặc biệt của Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với “cậu bé” mà ông từng chụp ảnh cùng cách đây 26 năm ở Công viên Bắc Hải (Bắc Kinh).

Tổng thống Nga Putin gặp gỡ Peng Pai. (Nguồn: Điện Kremlin)

Theo đoạn video được Điện Kremlin đăng tải, Tổng thống Putin đã tươi cười bắt tay và hỏi thăm “cậu bé” Peng Pai - hiện đã trở thành một kỹ sư ở Trung Quốc.

Cuộc hội ngộ diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh). Tổng thống Putin đã nhận được một bộ ấm trà sứ làm quà lưu niệm từ Peng Pai, và ông cũng tặng lại Peng một món quà. Tổng thống Putin đã mời Peng Pai đến thăm Nga trong thời gian tới.

Cách đây 26 năm, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Putin trên cương vị tổng thống Nga, Peng Pai (khi đó 10 tuổi) đã vinh dự được chụp ảnh cùng ông tại Công viên Bắc Hải.

Bức ảnh của Tổng thống Putin và Peng đã được các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đăng tải vào thời điểm đó. Gia đình Peng vẫn giữ cả bức ảnh và các bài báo cho đến ngày nay.

hiwel-jxuaah-3l.jpg
Peng Pai - lúc này mới 10 tuổi - tỏ ra bẽn lẽn khi chụp ảnh cùng Tổng thống Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)
hiwenz6wgaaeawm.jpg
Peng Pai (36 tuổi) cầm bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2025, Peng đã kể lại khoảnh khắc "khai sinh" bức ảnh đặc biệt: “Tổng thống Nga hôn lên trán tôi và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà lúc đó tôi không hiểu”. Peng mô tả Tổng thống Putin là “một người tốt bụng, gần gũi”.

Khoảnh khắc đó đã truyền cảm hứng cho sự quan tâm sâu sắc của Peng Pai đối với văn hóa và khoa học Nga.

Năm 2013, Peng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Cơ khí và Đường bộ Mátxcơva. Hiện anh là kỹ sư cao cấp, trưởng phòng kỹ thuật tại chi nhánh Công ty Kỹ thuật số 6 thuộc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam.

“Quyết định tìm hiểu về nước Nga và theo học cao học tại Mátxcơva của tôi, theo một cách nào đó, được truyền cảm hứng từ cuộc gặp gỡ đó”, Peng nói.

Cuộc phỏng vấn của Peng Pai được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 16 triệu lượt xem, trở thành một ví dụ về mối liên hệ "sống động" giữa Nga và Trung Quốc.

Tháng 8/2025, hãng tin RT phát sóng video thông điệp của Peng Pai bằng tiếng Nga, trong đó kỹ sư này bày tỏ hy vọng được gặp lại Tổng thống Nga Putin trong một chuyến thăm Trung Quốc trong tương lai.

Cuộc gặp gỡ đó đã diễn ra, và như trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nhận xét: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng".

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Trung Quốc #Nga #Peng Pai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe