Cuộc hội ngộ đặc biệt của Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Trung Quốc

TPO - Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với “cậu bé” mà ông từng chụp ảnh cùng cách đây 26 năm ở Công viên Bắc Hải (Bắc Kinh).

Tổng thống Nga Putin gặp gỡ Peng Pai. (Nguồn: Điện Kremlin)

Theo đoạn video được Điện Kremlin đăng tải, Tổng thống Putin đã tươi cười bắt tay và hỏi thăm “cậu bé” Peng Pai - hiện đã trở thành một kỹ sư ở Trung Quốc.

Cuộc hội ngộ diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh). Tổng thống Putin đã nhận được một bộ ấm trà sứ làm quà lưu niệm từ Peng Pai, và ông cũng tặng lại Peng một món quà. Tổng thống Putin đã mời Peng Pai đến thăm Nga trong thời gian tới.

Cách đây 26 năm, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Putin trên cương vị tổng thống Nga, Peng Pai (khi đó 10 tuổi) đã vinh dự được chụp ảnh cùng ông tại Công viên Bắc Hải.

Bức ảnh của Tổng thống Putin và Peng đã được các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đăng tải vào thời điểm đó. Gia đình Peng vẫn giữ cả bức ảnh và các bài báo cho đến ngày nay.

Peng Pai - lúc này mới 10 tuổi - tỏ ra bẽn lẽn khi chụp ảnh cùng Tổng thống Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Peng Pai (36 tuổi) cầm bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2025, Peng đã kể lại khoảnh khắc "khai sinh" bức ảnh đặc biệt: “Tổng thống Nga hôn lên trán tôi và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà lúc đó tôi không hiểu”. Peng mô tả Tổng thống Putin là “một người tốt bụng, gần gũi”.

Khoảnh khắc đó đã truyền cảm hứng cho sự quan tâm sâu sắc của Peng Pai đối với văn hóa và khoa học Nga.

Năm 2013, Peng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Cơ khí và Đường bộ Mátxcơva. Hiện anh là kỹ sư cao cấp, trưởng phòng kỹ thuật tại chi nhánh Công ty Kỹ thuật số 6 thuộc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam.

“Quyết định tìm hiểu về nước Nga và theo học cao học tại Mátxcơva của tôi, theo một cách nào đó, được truyền cảm hứng từ cuộc gặp gỡ đó”, Peng nói.

Cuộc phỏng vấn của Peng Pai được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 16 triệu lượt xem, trở thành một ví dụ về mối liên hệ "sống động" giữa Nga và Trung Quốc.

Tháng 8/2025, hãng tin RT phát sóng video thông điệp của Peng Pai bằng tiếng Nga, trong đó kỹ sư này bày tỏ hy vọng được gặp lại Tổng thống Nga Putin trong một chuyến thăm Trung Quốc trong tương lai.

Cuộc gặp gỡ đó đã diễn ra, và như trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nhận xét: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng".

