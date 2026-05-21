Hà Nội hỗ trợ 100% học phí đối với 48 nghề trọng điểm hệ trung cấp, cao đẳng

Thanh Hiếu

TPO - Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% học phí đào tạo 48 nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng cho học sinh trên địa bàn thành phố. Trong đó có các nghề như công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp... sẽ được thành phố hỗ trợ.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026- 2031.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm (đối với trình độ trung cấp); tối đa 3 năm (đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng và 1 năm (đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng).

Đào tạo nghề điều dưỡng trình độ cao đẳng, trung cấp sẽ được Hà Nội hỗ trợ 100% học phí

Việc chi trả hỗ trợ học phí được thực hiện thông qua UBND xã, phường nơi người học thường trú; kinh phí hỗ trợ sẽ được chi trả vào cuối mỗi kỳ học.

Đối tượng được hỗ trợ là học sinh thường trú tại Hà Nội, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trên địa bàn thành phố, được tuyển sinh trong giai đoạn 2026- 2031.

UBND thành phố dự kiến có khoảng 20.000 học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được hỗ trợ.

Theo danh mục các nghề trọng điểm của UBND thành phố, sẽ có 48 nghề sẽ được thành phố hỗ trợ đào tạo, gồm công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, lập trình máy tính, dược, điều dưỡng.

Ngoài ra, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc thú cưng, làm bánh, pha chế đồ uống... cũng thuộc danh mục các nghề trọng điểm được hỗ trợ.

