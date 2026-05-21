Miền Bắc mưa to trước khi nắng nóng gay gắt

Nguyễn Hoài

TPO - Ngày hôm nay (21/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai, trời nắng nóng cục bộ. Từ 23/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng và gay gắt.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/5), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/5 đến 3 giờ ngày 21/5 có nơi trên 100mm như Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 116.5mm, Bình Long (Thái Nguyên) 135.8mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 172mm.

Dự báo ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

mua-0306-2.jpg
Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong ngày hôm nay (21/5).

Dự báo ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, miền Bắc bắt đầu có nắng nóng cục bộ 35-36 độ. Từ ngày 23/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng và gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ mai (22/5), khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng diện rộng và gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo đây là đợt nắng nóng dài ngày.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong 2 ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

