Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Nga Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, nhưng xác nhận đến nay chưa có kế hoạch đàm phán nào.

tai-xuong.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8/2025 tại Alaska. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin - vừa kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc - đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18-19/11 tới.

Tổng thống Mỹ Trump - đến Trung Quốc tuần trước - được cho là đã ra tín hiệu rằng ông cũng có ý định tham gia.

“Tổng thống Nga đã xác nhận rằng ông sẽ đến hội nghị thượng đỉnh APEC”, ông Ushakov nói với các phóng viên hôm 20/5. “Tôi tin rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều ở Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp nhau và có một cuộc gặp gỡ nào đó”, ông nói.

Trợ lý tổng thống Nga cho biết thêm, “đến thời điểm hiện tại, điều này vẫn chưa được thống nhất, nhưng với viễn cảnh đó tồn tại, khó có khả năng ai đó sẽ từ chối”.

Lần gần nhất Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump gặp nhau là vào tháng 8/2025 tại Alaska. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, nhưng được cả hai bên mô tả là hiệu quả.

Tổng thống Trump từng ám chỉ về một chuyến thăm tiềm năng tới Nga trong năm nay, nói với các nhà báo tuần trước rằng ông sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Nga -Ukraine. Đáp lại, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp đón ông Trump.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Trung Quốc #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe