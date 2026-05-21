Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả nhảy cầu tự tử để bỏ trốn

Hữu Huy

TPO - Sau khi sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), nghi phạm bỏ xe máy trên cầu nhằm tạo hiện trường giả như đã nhảy sông tự tử để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Ngày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trong một phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong phòng trọ tại một khu phố thuộc phường Trảng Bàng. Trên người nạn nhân có vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

anh-man-hinh-2026-05-20-luc-232522-2153.png
Nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Qua điều tra bước đầu xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm là Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, nạn nhân và người tình xảy ra cãi vã do mâu thuẫn tình cảm.

Trong lúc xung đột, đối tượng Tuấn bị nghi đã dùng hung khí sắc nhọn tấn công khiến chị M. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường và khóa trái cửa phòng trọ.

Đến cuối giờ chiều, người dân sống gần đó nhận thấy căn phòng có biểu hiện bất thường, cửa đóng kín trong thời gian dài nên phá cửa kiểm tra. Khi vào bên trong, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp truy xét.

Sau khi rời hiện trường, Tuấn chạy xe theo hướng Gò Dầu và tìm cách tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nghi phạm bỏ lại xe máy trên cầu để tạo dấu vết như đã nhảy sông tự tử rồi tiếp tục bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng lần theo dấu vết, xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ được nghi phạm.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Hữu Huy
#Tây Ninh #vụ án mạng #nghi phạm #giết người #công an #Trảng Bàng #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe