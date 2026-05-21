Sạt lở núi đá ở Thanh Hóa: 1 người chết, 2 người chưa tìm thấy

TPO - Khu vực núi khai thác đá của một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bất ngờ sạt lở, khiến 1 người chết, 2 người chưa được tìm thấy.

Sáng 21/5, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) khiến 1 người chết, 2 nạn nhân chưa tìm thấy.

Hiện trường vụ sạt lở.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 17h ngày 20/5, anh Lò Văn Th. (SN 1986), Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn Ng. (SN 1988, cùng trú tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống. Vụ sạt lở khiến 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo công an, quân đội và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Nhiều lực lượng cùng phương tiện, máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp; khắc phục hậu quả vụ việc trong thời gian sớm nhất.