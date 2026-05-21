Tổng thống Mỹ Trump nói sẽ chờ vài ngày, Iran lập vùng kiểm soát hàng hải

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran nếu Tehran không đồng ý với thỏa thuận hòa bình, nhưng cũng ám chỉ Washington có thể chờ thêm vài ngày để “nhận được câu trả lời đúng”.

Một người cầm lá cờ in chân dung ba lãnh tụ tối cao Iran trong cuộc tuần hành ở Tehran, ngày 29/4. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên ngày 20/5, ông Trump nói tình hình hiện “đang ở ngay ranh giới” và có thể leo thang rất nhanh.

Sáu tuần sau khi ông tạm dừng chiến dịch Epic Fury để thực hiện lệnh ngừng bắn, các trao đổi nhằm chấm dứt chiến tranh hầu như không đạt được tiến triển đáng kể, trong khi giá xăng tăng vọt càng làm giảm tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ.

“Hãy tin tôi, nếu chúng tôi không nhận được những câu trả lời đúng, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đều đã sẵn sàng hành động”, Tổng thống Trump nói tại Căn cứ liên hợp Andrews. Khi được hỏi sẽ chờ bao lâu, ông Trump đáp: “Có thể là vài ngày, nhưng cũng có thể diễn ra rất nhanh”.

​

Iran cảnh báo về nguy cơ tái diễn chiến sự. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố: “Nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến tranh khu vực sẽ vượt ra ngoài khu vực”. Tehran cũng đã thành lập “Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư” mới, nhằm kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tác giả

Tổng thống Trump nhắc lại quyết tâm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng với Iran. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ làm một vài điều hơi khó chịu một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói với phóng viên trước đó trong ngày.

“Lý tưởng nhất là tôi muốn càng ít người thiệt mạng càng tốt thay vì rất nhiều người. Chúng tôi có thể làm theo cả hai cách”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan nói rằng ông tin vẫn có thể đạt được một “giải pháp hợp lý”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Iran, cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội rằng “những động thái công khai và bí mật của kẻ thù” cho thấy Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, nhưng viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Ép buộc Iran đầu hàng bằng cưỡng ép chẳng qua chỉ là ảo tưởng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran đang theo đuổi đàm phán “một cách nghiêm túc và thiện chí, nhưng có sự nghi ngờ mạnh mẽ và hợp lý về cách hành xử của Mỹ”.

Trong nỗ lực ngoại giao mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran hôm 20/5.

Ông Baghaei cho biết Washington và Tehran vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan.

Iran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ trong tuần này. Các mô tả từ Tehran cho thấy đề xuất phần lớn lặp lại những điều khoản trước đây từng bị ông Trump bác bỏ, bao gồm yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và rút quân Mỹ.

Ngày 19/5, ông Trump nói rằng ông từng tiến rất gần tới quyết định tấn công Iran trong tuần này, sau khi nhận được đề nghị từ một số nước láng giềng vùng Vịnh của Iran.

Ngày 20/5, Iran tuyên bố thiết lập “vùng kiểm soát hàng hải” tại eo biển Hormuz và cho biết các tàu quá cảnh sẽ phải được cơ quan mới thành lập cấp phép. Tehran nói mục tiêu là mở lại eo biển cho các quốc gia thân thiện chấp nhận các điều kiện của Iran. Điều này có thể bao gồm việc thu phí quá cảnh, điều mà Washington cho là không thể chấp nhận.

Hai tàu chở dầu khổng lồ của Trung Quốc mang theo tổng cộng khoảng 4 triệu thùng dầu đã rời eo biển trong ngày 20/5. Tuần trước, khi ông Trump đang ở Bắc Kinh, Iran tuyên bố nới lỏng quy định đối với tàu Trung Quốc.

Cũng trong ngày 20/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết một tàu chở dầu của Hàn Quốc đang đi qua eo biển này với sự phối hợp cùng Iran.

Theo tổ chức giám sát vận tải biển Lloyd’s List, ít nhất 54 tàu đã đi qua eo biển trong tuần qua, gần gấp đôi tuần trước đó. Iran cho biết 26 tàu đã vượt eo biển trong 24 giờ qua, nhưng con số này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 140 tàu/ngày trước chiến tranh.