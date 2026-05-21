Xã hội

Ông Trịnh Văn Quyết tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trường Phong

TPO - Trong danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công bố danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 70 vị.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Như Ý.

Cơ cấu trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2032, gồm: 28 vị là người đứng đầu tổ chức thành viên; 8 vị là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 16 cá nhân tiêu biểu là trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực; 3 cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo; 4 cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; 1 cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 10 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Mời bạn đọc bấm xem danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI theo link dẫn tại đây.

Theo đề án nhân sự được Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

