Thế giới

Ukraine phóng vũ khí tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Minh Hạnh

TPO - Một số máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran thuộc sở hữu của công ty Rosneft ở tỉnh Samara (Nga) vào đêm 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

(Ảnh: Pravda)

“Đây là một đòn trừng phạt tầm xa khác của Ukraine nhằm vào ngành lọc dầu của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục những hành động này”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trên Telegram. “Lần này, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Syzran, cách biên giới Ukraine hơn 800 km”.

Ông Zelensky cũng đăng tải đoạn video về một đám cháy và khói bốc lên nghi ngút.

Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái của Ukraine - Robert Brovdi - cho biết, đây là nhà máy lọc dầu thứ 11 của Nga bị Ukraine nhắm mục tiêu trong tháng 5.

Quân đội Ukraine xác nhận, cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga, vốn có công suất chế biến hàng năm từ 7 đến 8,9 triệu tấn dầu thô.

Trước đó, chính quyền Nga thông báo ít nhất hai người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Syzran ở Samara. Tuy nhiên, phía Nga không nói rõ có cơ sở hạ tầng nào bị hư hại trong cuộc tấn công hay không.

Reuters
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #nhà máy lọc dầu #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

