Bộ Y tế công bố kết quả rà soát sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ có nguy cơ chứa độc tố

TPO - Ngày 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, sau cảnh báo từ phía Hoa Kỳ về việc thu hồi một số lô sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi do nguy cơ chứa độc tố có hại, cơ quan chức năng Việt Nam đã khẩn trương rà soát hoạt động nhập khẩu, lưu hành và kinh doanh sản phẩm này trên thị trường trong nước.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 2/5/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dạng bột bổ sung sắt dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi. Nguyên nhân là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây nguy hại cho trẻ nhỏ.

Ba lô sản phẩm bị thu hồi tại thị trường Hoa Kỳ gồm lô 2210269454 hạn sử dụng ngày 15/7/2026; lô 2210324609 hạn sử dụng ngày 21/1/2027 và lô 2210321712 hạn sử dụng ngày 15/1/2027.

Ngay sau cảnh báo này, ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), yêu cầu khẩn trương rà soát việc tự công bố sản phẩm, giám sát thị trường và kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo báo cáo ngày 16/5/2026 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo.

Qua rà soát, Chi cục xác định Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, có địa chỉ tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, hiện được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do các sản phẩm này cùng nhãn hiệu với dòng sữa đang bị cảnh báo tại Hoa Kỳ, ngày 15/5/2026, cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối và lưu hành sản phẩm liên quan.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp cho thấy chưa phát hiện việc nhập khẩu hay kinh doanh sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện bị FDA cảnh báo và thu hồi.

Trong văn bản báo cáo gửi cơ quan chức năng ngày 20/5/2026, Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Doanh nghiệp khẳng định không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu hành tại Việt Nam 3 lô sản phẩm bị thu hồi tại Hoa Kỳ.

Theo doanh nghiệp, các sản phẩm sữa a2 đang phân phối tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất cho thị trường Úc và New Zealand, không thuộc các lô bị cảnh báo tại Mỹ. Công ty cũng cho biết các sản phẩm này được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát mã lô theo quy định.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, doanh nghiệp đã chủ động gửi 8 mẫu sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus cũng như độc tố cereulide trong các mẫu được kiểm tra.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc công bố sản phẩm, giám sát lưu thông trên thị trường và kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

