Cảnh báo ung thư da ở người trẻ từ trường hợp bệnh nhân 16 tuổi bị biến dạng mặt

Hà Minh

TPO - Ung thư da tưởng chừng chỉ là một tổn thương ngoài da thông thường nhưng có thể tiến triển nhanh, xâm lấn sâu và gây biến dạng khuôn mặt nếu không được phát hiện sớm. Trường hợp nam bệnh nhân 16 tuổi điều trị tại Bệnh viện K là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh này khi khối u vùng thái dương phát triển suốt nhiều năm, vỡ loét, đe dọa khả năng giữ lại mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người bệnh.

Khối u vùng thái dương trái phát triển suốt nhiều năm, vỡ loét và biến dạng gương mặt khiến nam bệnh nhân 16 tuổi người dân tộc Dao sống trong mặc cảm, tự ti. Trong hoàn cảnh gia đình cận nghèo, không đủ tiền nhập viện, em đã được các bác sĩ Bệnh viện K cùng nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ điều trị, phẫu thuật thành công, giữ lại đôi mắt và mở ra hy vọng về cuộc sống mới.

Bệnh nhân là em L.Đ.T (16 tuổi, quê Phú Thọ), được chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, em từng trải qua hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng khối u vẫn tái phát và tiến triển nhanh. Khi nhập viện vào tháng 5/2026, tổn thương đã vỡ loét, chảy dịch, kích thước khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng khuôn mặt.

img-8079.jpg
Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 16 tuổi.

Theo người nhà, gia đình em T. thuộc diện hộ nghèo từ năm 2022 đến 2025, đến năm 2026 là hộ cận nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, em phải nghỉ học từ lớp 4 để phụ giúp bố mẹ làm nông. Dù phát hiện bất thường trên da từ khoảng một năm trước, gia đình không có điều kiện đưa em đi điều trị chuyên sâu.

Khi đến Bệnh viện K, nam bệnh nhân thậm chí không đủ tiền tạm ứng viện phí. Một bác sĩ đã hỗ trợ trước 2 triệu đồng để em nhập viện. Nhận thấy tình trạng bệnh nghiêm trọng và tương lai còn dài phía trước của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ gần 50 triệu đồng giúp em có kinh phí điều trị.

Ở tuổi 16, thay vì vô tư đến trường, gặp gỡ bạn bè, em T. lại sống trong mặc cảm vì khối u ngày càng lớn trên gương mặt. Sau hai lần phẫu thuật trước đó, khối u tiếp tục tái phát trong năm 2025 nhưng gia đình vẫn không thể cho em nhập viện điều trị.

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K cho biết đây là trường hợp ung thư da vỡ loét cần được can thiệp sớm. Theo bác sĩ, nếu kéo dài không điều trị, khối u có nguy cơ xâm lấn vào mắt, buộc phải bỏ nhãn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người bệnh.

Ngày 19/5, ê-kíp phẫu thuật gồm TS.BS Ngô Xuân Quý và ThS.BSNT Trần Đức Toàn đã tiến hành cắt rộng toàn bộ khối u cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, vừa nỗ lực bảo tồn mắt cho người bệnh.

img-8080.jpg
Bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và xây dựng phương án phẫu thuật chi tiết, ê-kíp đã kiểm soát tốt tình trạng mất máu. Sau khi cắt bỏ khối u, vùng khuyết hổng được tái tạo bằng vạt xoay da đầu nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt sau 24 giờ và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Các bác sĩ cho biết ung thư da thường có những dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn với bệnh da liễu thông thường nên nhiều người chủ quan. Những biểu hiện cần lưu ý gồm vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước hoặc hình dạng, vùng da bong tróc sần sùi, tổn thương dạng nốt, dạng loét hoặc mảng đỏ kéo dài.

Chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện bất thường trên da, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám sớm. Ung thư da nếu được phát hiện kịp thời hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả.

#Ung thư da vùng thái dương #Phát hiện và điều trị sớm ung thư da #Biến dạng khuôn mặt do ung thư #Hỗ trợ y tế và cộng đồng cho bệnh nhân nghèo #Tầm quan trọng của khám da định kỳ

