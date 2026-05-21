Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được đề nghị giảm đến 5 năm tù

TPO - Sau khi nộp thêm tiền khắc phục hậu quả cho mình và cho cấp dưới, hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong được đề nghị giảm án tới 4 - 5 năm tù; Trần Việt Nga được đề nghị giảm 2 - 3 năm tù.

Những người không kháng cáo cũng được đề nghị giảm án

Sáng 21/5, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) từ 4 - 5 năm tù. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên ông Phong 20 năm tù tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng, người kế nhiệm ông Phong) bị cấp sơ thẩm tuyên 15 năm tù, nay được đề nghị giảm cho 2 - 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3 - 4 năm tù. Đối với những người không kháng cáo cũng được giảm 3 – 4 năm tù do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong tại tòa.

Theo Viện Kiểm sát, các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm có hành vi “ép” doanh nghiệp, tạo thành cơ chế “xin – cho” để nhận hối lộ.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý của Nhà nước. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ các lãnh đạo đến chuyên viên, gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Cần ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng cũng cần ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và hậu quả của vụ án đã được khắc phục. Họ cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra.

Nội dung vụ án thể hiện, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP, do có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Về phía doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường nên nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Lợi dụng các quy định pháp luật, từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền để hướng dẫn giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Bà Trần Việt Nga.

Bản án xác định, sau khi được Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đồng ý cho chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỷ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỷ đồng.