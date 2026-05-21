Phá đường dây bán nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng

TPO - Công an xác định Vũ Hồng Dương cùng chị ruột đã cầm đầu đường dây buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng để thu lợi hơn 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Dương (SN 1993), Tao Thị May (SN 1997, cùng trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, chị ruột của Dương) về tội Buôn bán hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh để làm rõ các hành vi liên quan.

Vũ Hồng Dương và chị ruột Vũ Thị Yến Mai.

Theo công an, thời gian qua, từ không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo, buôn bán nước hoa “hàng hiệu” với giá rẻ bất thường.

Quá trình điều tra xác định đây là đường dây buôn bán nước hoa giả do 2 chị em ruột Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai cầm đầu.

Công an cáo Dương và Mai đã mua các sản phẩm nước hoa giả từ nước ngoài, đưa qua đường biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Các sản phẩm này được làm nhái khá tinh vi, giống các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace…

Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Khám xét nhà những người liên quan, công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TPHCM, gồm:Trần Ngọc Thanh (SN 1994), Lê Thị Tố Loan (SN 1989), Phạm Thị Mỹ (SN 1998, cùng trú tại TPHCM).

Thông qua mạng xã hội, nhóm người đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Dương và May với giá 160.000-250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá 1-1,5 triệu đồng để kiếm lời.