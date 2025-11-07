Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?

Hương Chi
Mạnh Thắng
TPO - Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ. Vậy, người phụ nữ này có liên quan đến vụ án này hay không?

Ông Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Ông Vũ được biết đến là doanh nhân giàu có, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng.

Ngay sau khi ông Vũ bị bắt giam, người được dư luận đặc biệt quan tâm, đó chính là ca sĩ Đoàn Di Băng. Bởi vì, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp lý. Trong khi đó, Đoàn Di Băng là người trực tiếp quảng bá, phân phối sản phẩm, nhờ danh tiếng cá nhân để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

my-pham.jpg
Nhà máy sản xuất mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai
dn.jpg
Ông Nguyễn Quốc Vũ - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group bị khởi tố, bắt giam

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Thanh Hùng – Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải làm rõ vai trò, hành vi của ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Vũ có dấu hiệu tội phạm hay không.

Theo luật sư, Cơ quan Cảnh sát điều tra căn cứ vào kết quả giám định, xác định kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất là hàng giả. Do đó, Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu công ty kể trên) và Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối với Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh trên với vai trò là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (công ty phân phối sản phẩm).

Riêng đối với ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán sản phẩm do chồng phân phối, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ, liệu người này có dấu hiệu tội phạm hay không. Việc xác định vợ ông Nguyễn Quốc Vũ có phải là đồng phạm hay không, Cơ quan điều tra cần phải thu thập các chứng cứ.

my-pham-1.png
Ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hương Chi
Mạnh Thắng
