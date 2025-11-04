Hàng nhái, hàng rởm tung hoành khắp TPHCM

TPO - Càng cận Tết, hàng giả càng “tung hoành” từ chợ lẻ đến chợ mạng, gắn mác hàng ngoại, giá rẻ đến khó tin. Giữa dòng hàng hóa hỗn độn, lực lượng chức năng TPHCM đang mở cao điểm truy quét, liên tiếp triệt phá các ổ sản xuất - buôn bán hàng nhái, quyết liệt lập lại trật tự thị trường trong mùa mua sắm cuối năm.

Ham rẻ, rước họa vào thân

Khu chợ tạm bên hông Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo) nhộn nhịp nhất vào những buổi chiều tan ca. Trên các tấm bạt trải dưới vỉa hè, các loại túi xách, kính mát, mỹ phẩm “hàng hiệu xách tay” bày bán la liệt. Người bán hàng rút ra chiếc túi in logo thương hiệu nổi tiếng, cười tươi mời khách: “Chị lấy đi, hàng ngoại chính hãng mà giá rẻ, chỉ 50.000 đồng thôi. Đẹp, bền không thua gì hàng trong trung tâm”.

Chị Hồng (công nhân may) cầm thử rồi gật đầu mua ngay. “Hàng đẹp mà rẻ, có hư cũng không tiếc” - chị nói. Xung quanh, nhiều công nhân vừa tan ca dừng lại lựa chọn. Có người “chốt đơn” liền 2 - 3 chiếc để thay đổi khi đi làm, đi chơi.

Nước hoa đồng giá 90.000 đồng/chai toàn mang thương hiệu nổi tiếng.

Không chỉ chợ công nhân, nhiều khu chợ nhà giàu cũng không thiếu hàng “hiệu” giá bèo. Anh Huy (34 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) khoe: “Tôi mới mua được cặp kính hiệu chưa tới 200.000 đồng ở shop thời trang ngay trung tâm. Ở đó có đủ quần áo, túi xách, giày dép… nhìn y như hàng thật. Khách du lịch nước ngoài cũng ghé mua thường xuyên”.

Khi được hỏi về nguồn gốc, hóa đơn, nhiều tiểu thương chỉ cười: “Hàng người nhà gửi về” hoặc “hàng xuất lỗi công ty bán ra ngoài”. Một người bán ở chợ Bà Hoa, phường Bảy Hiền, TPHCM nói thẳng: “Khách quen mua suốt, có ai hỏi gì đâu”.

“Chợ mạng” giờ cũng là điểm hẹn của hàng giả. Chỉ cần vài cú lướt điện thoại, hàng loạt quảng cáo hiện ra: “Mỹ phẩm Hàn sale 70%”, “thực phẩm chức năng Mỹ xách tay”, “nước hoa Pháp chính hãng giá rẻ bất ngờ”…

Hàng hiệu giá bèo bán nhan nhãn từ các chợ lẻ, chợ công nhân đến chợ mạng.

Hoàng Hà (sinh viên năm ba) kể: “Phòng ký túc của em mỗi đợt giảm giá online lại rộn ràng. Tụi em mua son, kem, thực phẩm chức năng… trên trang mạng xã hội. Giá rẻ bằng nửa siêu thị, ai cũng thấy lời”.

Thế nhưng, niềm vui của Hà sớm hóa thành nỗi sợ. Cô nhớ lại lần mua hộp kem dưỡng “hàng Thái” được quảng cáo “mua 1 tặng 1”: “Dùng có một lần, mặt em ngứa, đỏ rát. Người bán bảo cứ dùng thêm rồi khóa tài khoản luôn. Em phải nghỉ học mấy buổi đi bệnh viện” - cô sinh viên kể.

Triệt phá nhiều ổ sản xuất

Giữa tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior…

Bên trong cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả vừa bị triệt phá (ảnh: Công an cung cấp).

Đường dây do vợ chồng N.N.T. (40 tuổi) và T.T.M.H. (41 tuổi) tổ chức, thuê xưởng trên đường Cây Keo (phường Tam Bình) để pha chế, chiết rót, dán nhãn. Toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ được thực hiện bởi người quen, qua kênh mạng xã hội. Khi ập vào kiểm tra, công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng hàng loạt tem nhãn, máy chiết rót, hương liệu và vỏ chai mạo tên các thương hiệu lớn.

Cũng trong thời gian này, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 phối hợp UBND phường Long Trường kiểm tra đột xuất một điểm chứa hàng, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, chỉ riêng quý III, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 46 vụ vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa hơn 5,3 tỷ đồng, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, công tác kiểm tra, xử lý hàng giả ngày càng khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, chia nhỏ hàng hóa, cất giấu trong nhà trọ, kho thuê hoặc giao dịch qua mạng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ khiến việc kiểm tra, truy xuất và xử lý vi phạm thêm phức tạp. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Lực lượng QLTT TPHCM phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm "3 không": Không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ...

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cảnh báo: “Hàng giả, hàng lậu không chỉ xâm nhập vào mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mà còn lan sang nhiều ngành khác. Đáng lo là hậu quả trực tiếp đến sức khỏe người dân và uy tín doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Viết Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM - cho rằng, người mua cần cảnh giác hơn. “Chưa bao giờ hàng giả tràn lan như bây giờ. Người tiêu dùng chỉ nên mua ở điểm bán uy tín, có chứng từ, hóa đơn rõ ràng” - ông Hồng khuyến nghị.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM - thông tin, từ nay đến cuối năm, lực lượng QLTT sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. “Chúng tôi sẽ tập trung vào nhóm hàng nhạy cảm như thuốc, sữa, mỹ phẩm, thực phẩm… cũng như các hành vi quảng cáo sai sự thật, xâm phạm bản quyền” - ông Huy nhấn mạnh.