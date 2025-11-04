Hàng nhái, hàng rởm tung hoành khắp TPHCM

Ham rẻ, rước họa vào thân
Khu chợ tạm bên hông Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo) nhộn nhịp nhất vào những buổi chiều tan ca. Trên các tấm bạt trải dưới vỉa hè, các loại túi xách, kính mát, mỹ phẩm “hàng hiệu xách tay” bày bán la liệt. Người bán hàng rút ra chiếc túi in logo thương hiệu nổi tiếng, cười tươi mời khách: “Chị lấy đi, hàng ngoại chính hãng mà giá rẻ, chỉ 50.000 đồng thôi. Đẹp, bền không thua gì hàng trong trung tâm”.
Chị Hồng (công nhân may) cầm thử rồi gật đầu mua ngay. “Hàng đẹp mà rẻ, có hư cũng không tiếc” - chị nói. Xung quanh, nhiều công nhân vừa tan ca dừng lại lựa chọn. Có người “chốt đơn” liền 2 - 3 chiếc để thay đổi khi đi làm, đi chơi.
Không chỉ chợ công nhân, nhiều khu chợ nhà giàu cũng không thiếu hàng “hiệu” giá bèo. Anh Huy (34 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) khoe: “Tôi mới mua được cặp kính hiệu chưa tới 200.000 đồng ở shop thời trang ngay trung tâm. Ở đó có đủ quần áo, túi xách, giày dép… nhìn y như hàng thật. Khách du lịch nước ngoài cũng ghé mua thường xuyên”.
Khi được hỏi về nguồn gốc, hóa đơn, nhiều tiểu thương chỉ cười: “Hàng người nhà gửi về” hoặc “hàng xuất lỗi công ty bán ra ngoài”. Một người bán ở chợ Bà Hoa, phường Bảy Hiền, TPHCM nói thẳng: “Khách quen mua suốt, có ai hỏi gì đâu”.
“Chợ mạng” giờ cũng là điểm hẹn của hàng giả. Chỉ cần vài cú lướt điện thoại, hàng loạt quảng cáo hiện ra: “Mỹ phẩm Hàn sale 70%”, “thực phẩm chức năng Mỹ xách tay”, “nước hoa Pháp chính hãng giá rẻ bất ngờ”…
Hoàng Hà (sinh viên năm ba) kể: “Phòng ký túc của em mỗi đợt giảm giá online lại rộn ràng. Tụi em mua son, kem, thực phẩm chức năng… trên trang mạng xã hội. Giá rẻ bằng nửa siêu thị, ai cũng thấy lời”.
Thế nhưng, niềm vui của Hà sớm hóa thành nỗi sợ. Cô nhớ lại lần mua hộp kem dưỡng “hàng Thái” được quảng cáo “mua 1 tặng 1”: “Dùng có một lần, mặt em ngứa, đỏ rát. Người bán bảo cứ dùng thêm rồi khóa tài khoản luôn. Em phải nghỉ học mấy buổi đi bệnh viện” - cô sinh viên kể.
Triệt phá nhiều ổ sản xuất
Giữa tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior…
Đường dây do vợ chồng N.N.T. (40 tuổi) và T.T.M.H. (41 tuổi) tổ chức, thuê xưởng trên đường Cây Keo (phường Tam Bình) để pha chế, chiết rót, dán nhãn. Toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ được thực hiện bởi người quen, qua kênh mạng xã hội. Khi ập vào kiểm tra, công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng hàng loạt tem nhãn, máy chiết rót, hương liệu và vỏ chai mạo tên các thương hiệu lớn.
Cũng trong thời gian này, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 phối hợp UBND phường Long Trường kiểm tra đột xuất một điểm chứa hàng, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Chi cục QLTT TPHCM, chỉ riêng quý III, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 46 vụ vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa hơn 5,3 tỷ đồng, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, công tác kiểm tra, xử lý hàng giả ngày càng khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, chia nhỏ hàng hóa, cất giấu trong nhà trọ, kho thuê hoặc giao dịch qua mạng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ khiến việc kiểm tra, truy xuất và xử lý vi phạm thêm phức tạp. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào chất lượng sản phẩm trên thị trường.
Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cảnh báo: “Hàng giả, hàng lậu không chỉ xâm nhập vào mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mà còn lan sang nhiều ngành khác. Đáng lo là hậu quả trực tiếp đến sức khỏe người dân và uy tín doanh nghiệp”.
Ông Nguyễn Viết Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM - cho rằng, người mua cần cảnh giác hơn. “Chưa bao giờ hàng giả tràn lan như bây giờ. Người tiêu dùng chỉ nên mua ở điểm bán uy tín, có chứng từ, hóa đơn rõ ràng” - ông Hồng khuyến nghị.
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM - thông tin, từ nay đến cuối năm, lực lượng QLTT sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. “Chúng tôi sẽ tập trung vào nhóm hàng nhạy cảm như thuốc, sữa, mỹ phẩm, thực phẩm… cũng như các hành vi quảng cáo sai sự thật, xâm phạm bản quyền” - ông Huy nhấn mạnh.
UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 389 về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm 23 thành viên do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban ngành, lực lượng chức năng và UBND các phường, xã, đặc khu và các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với báo chí tăng cường tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý tin báo về buôn lậu, hàng giả, góp phần bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.