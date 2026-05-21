Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel căng thẳng vì để Iran ‘câu giờ’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho thấy sự khác biệt trong quan điểm của hai nhà lãnh đạo về cách xử lý cuộc chiến với Iran trong thời gian tới, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: CNN)

Đây không phải cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai người trong những ngày gần đây. Khi hai nhà lãnh đạo điện đàm hôm 17/5, Tổng thống Mỹ Trump cho biết nhiều khả năng ông sẽ xúc tiến các cuộc tấn công có mục tiêu mới nhằm vào Iran đầu tuần này, triển khai đợt hành động mà Mỹ dự kiến đặt tên là “Chiến dịch Búa tạ”.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 24 giờ sau cuộc điện đàm đầu tiên đó, ông Trump tuyên bố tạm dừng đợt không kích mà ông cho biết đã được lên kế hoạch cho ngày 19/5, theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh gồm Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE.

Trong những ngày qua, các quốc gia vùng Vịnh trao đổi chặt chẽ với Nhà Trắng và Pakistan nhằm xây dựng một khuôn khổ có thể mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp theo, quan chức Mỹ và nguồn tin am hiểu tình hình cho biết.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng liên quan đến Iran. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Hoặc chúng ta sẽ có một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ làm một số điều hơi khó chịu một chút. Nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên sáng 20/5, khi đề cập tới nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Những trao đổi đang diễn ra khiến Thủ tướng Netanyahu thất vọng, bởi từ lâu ông đã vận động Mỹ có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Tehran. Theo các quan chức Mỹ và nguồn tin Israel, ông Netanyahu cho rằng việc trì hoãn chỉ mang lại lợi thế cho Iran.

Quan chức Mỹ cho biết, ông Netanyahu thể hiện rõ sự thất vọng trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 20/5, nói với nhà lãnh đạo Mỹ, rằng trì hoãn tấn công là sai lầm và Washington nên tiếp tục thực hiện như kế hoạch ban đầu.

Trong cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ đồng hồ, ông Netanyahu đã thúc giục ông Trump nối lại hành động quân sự, CNN dẫn nguồn tin Israel am hiểu sự việc cho biết.

Theo quan chức Israel, sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo rất rõ ràng: ông Trump muốn xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không, trong khi ông Netanyahu kỳ vọng điều khác.

Theo nguồn tin Israel, giới lãnh đạo cấp cao Israel muốn nối lại hành động quân sự, và họ ngày càng thất vọng khi Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục cho phép điều mà họ gọi là chiến thuật “câu giờ” của Iran.

Tuy nhiên, ông Netanyahu không hài lòng với cách tiếp cận của Mỹ không phải điều mới. Các quan chức Mỹ từng thừa nhận rằng Washington và Israel có những mục tiêu khác nhau liên quan đến cuộc chiến.

Khi được hỏi đã nói gì với Thủ tướng Israel trong cuộc điện đàm mới nhất, Tổng thống Trump ngụ ý hôm thứ Tư (20/5), rằng ông mới là người nắm quyền quyết định. “Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm”, Tổng thống Mỹ nói.

Bất chấp việc ông Netanyahu thúc ép Mỹ khôi phục hoạt động chiến đấu, ông Trump hiện vẫn tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngoại giao. Ngày 20/5, ông nói rằng tình hình với Iran “đang ở ngay ranh giới quyết định”, và việc chờ thêm vài ngày là điều đáng làm nếu điều đó có thể cứu được sinh mạng con người.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Washington vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan.

Hiện chưa rõ hai bên có thể thu hẹp những khác biệt then chốt đến mức nào. Theo một nguồn tin khu vực, Iran vẫn chưa từ bỏ những yêu cầu cốt lõi của họ, trong khi các bên chưa tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và tài sản bị đóng băng của Tehran.

Ông Trump nhiều lần khẳng định rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn. “Nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đều đã sẵn sàng”, ông phát biểu ngày 20/5.