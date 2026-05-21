Quy mô thôn, tổ dân phố tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành sẽ tăng lên

TPO - Đối với Hà Nội và TP.HCM, thôn sẽ có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên, quy mô theo đề xuất này đều tăng so với quy định hiện hành.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng cơ bản kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.

Trong đó, việc thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán và nguyện vọng của dân cư. Việc đặt tên thôn, tổ dân phố được thực hiện đồng thời trong quy trình thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Dự thảo quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền. Chủ trương này bảo đảm có căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Về tiêu chí cụ thể, với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, thôn có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên. So với quy định hiện hành, quy mô hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố đều tăng lên.

Đối với vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn có từ 150 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 300 hộ trở lên. So với quy định hiện hành, quy mô tổ dân phố đã tăng từ 200 hộ lên 300 hộ.

Trong khi đó, dự thảo quy định, vùng Đồng bằng sông Hồng, thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên. Với vùng Bắc Trung Bộ, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên.

Đối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, theo dự thảo, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên (riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, thôn có từ 300 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên).

Vùng Đông Nam Bộ, thôn sẽ có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên, và vùng Đồng bằng sông Cửu Long thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

So với quy định hiện hành, quy mô hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố tại các vùng trên này đều tăng.