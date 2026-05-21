Công thư đặc biệt của Chính phủ Nam Sudan gửi tới Công binh Việt Nam

TPO - Chỉ sau chưa đầy 8 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 của Việt Nam đã liên tiếp nhận 3 thư khen. Đặc biệt, công thư mới nhất được gửi từ cấp Chính phủ Nam Sudan, ghi nhận những đóng góp của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại vùng đất gian khó.

Ba thư khen trong chưa đầy 8 tháng là con số hiếm gặp với một đơn vị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ). Nhưng với Đội Công binh số 4 của Việt Nam tại Abyei, sự ghi nhận ấy đến từ những công trình cụ thể trên thực địa.

Đội Công binh số 4 đón nhận công thư tri ân cho những cống hiến đặc biệt tại Abyei.

Dấu mốc mới nhất là công thư được gửi từ cấp Chính phủ Nam Sudan, do Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống Africano Mande Gedima ký thay Tổng thống Cộng hòa Nam Sudan, gửi tới lực lượng công binh Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Trước đó, chính quyền địa phương Abyei đã hai lần gửi thư khen tới đơn vị. Theo Đội Công binh số 4, từ sự ghi nhận những đóng góp thực tế của lực lượng công binh Việt Nam đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương, chính quyền Abyei đã đề nghị Chính phủ Nam Sudan có hình thức ghi nhận ở cấp cao hơn đối với đơn vị.

Một trong những công trình nổi bật nhất của Đội Công binh số 4 là dự án khôi phục tuyến giao thông Abyei - Agok, tuyến kết nối quan trọng tại khu vực này.

Theo Đội Công binh số 4, công trình được triển khai trên tuyến đường dài 37km, rộng 10-14m, nền địa chất chủ yếu là đất sét đen - loại địa hình đặc trưng gây nhiều khó khăn cho thi công, đặc biệt khi thời tiết biến động. Tổng khối lượng đào đắp của dự án hơn 300 nghìn m3.

Lực lượng Công binh Việt Nam vượt nắng gắt và bão bụi để kiến tạo dải đường cấp phối vững chãi trước mùa mưa.

Trong điều kiện đầy khó khăn đó, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành công trình trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch. Kết quả này đã được Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha - Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đánh giá cao.

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha nhấn mạnh: “Từ khi Phái bộ được thành lập năm 2011 đến nay, đây là công trình mang ý nghĩa và tầm vóc to lớn nhất dành cho cộng đồng. Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao an ninh trong khu vực. Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 thực sự xứng đáng được ghi nhận xuất sắc”.

Không chỉ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của LHQ, công trình này còn tác động trực tiếp đến việc đi lại, kết nối và đời sống dân sinh tại Abyei - khu vực nhiều năm đối mặt với khó khăn về hạ tầng.

Sau khi trực tiếp ghi nhận hiệu quả các công trình hạ tầng do lực lượng công binh Việt Nam triển khai, chính quyền địa phương Abyei đã chủ động đề xuất cấp trên có hình thức ghi nhận xứng đáng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương khảo sát, ghi nhận tiến độ thi công hạ tầng của Đội Công binh số 4.

Ông Justice Charles Jok - Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei, chia sẻ: “Những gì Đội Công binh Việt Nam làm được không chỉ là những con đường, mà là mở ra những huyết mạch của sự sống và hy vọng. Sự tận tụy của các bạn đã chạm đến trái tim của mỗi người dân bản địa. Chúng tôi đệ trình đề nghị khen thưởng lên Chính phủ Nam Sudan bởi chúng tôi tin rằng, những cống hiến cao cả, năng lực vượt trội và tình yêu thương vô tư ấy xứng đáng được vinh danh ở mức độ cao nhất”.

Cho biết đây là niềm tự hào lớn đối với toàn đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Công - Chính trị viên Đội Công binh số 4, nói: “Ba bức thư khen là một niềm tự hào vô giá đối với đơn vị, nhưng phần thưởng lớn nhất của chúng tôi chính là sự đổi thay từng ngày và nụ cười bình yên của người dân Abyei. Biến sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế thành động lực, toàn Đội quyết tâm sẽ tiếp tục bám trụ thực địa, phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó trong sứ mệnh GGHB của LHQ”.