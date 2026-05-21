Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng

TPO - Với cáo buộc để xảy ra sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bị đề nghị mức án từ 5 – 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng cùng nhóm đồng phạm phải bồi thường thiệt hại

Sáng 21/5, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án từ 5 – 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, phải nộp 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 - 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hình phạt đề nghị từ 23 - 25 năm tù; cùng hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế) bị đề nghị tổng mức án 13 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị 8 - 9 năm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại, người được đề nghị thấp nhất 30 tháng tù đến cao nhất 5 năm tù về một trong hai tội danh.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bà Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cho hay, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn.

Do đó, đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo.

Các bị cáo băn khoăn về khoản quy kết thiệt hại do dự án đình trệ

Trong suốt một ngày xét xử vừa qua, trừ bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn những người khác đều thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối lỗi.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ “băn khoăn” về khoản bị quy kết thiệt hại hơn 803 tỷ đồng.

Theo bà Tiến, thiệt hại này có thể được tính dựa trên thông tư ban hành cuối năm 2025. Còn thời điểm bà đương nhiệm, chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn rằng có quy định tính lãng phí như thế.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cũng bày tỏ thắc mắc về khoản tiền quy kết thiệt hại là quá lớn so với ông và đồng phạm.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ.

Đối với khoản 733 tỷ đồng lãng phí khi dự án đình trệ, Viện Kiểm sát cho rằng, để tạm ứng cho dự án, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC đã phải tất toán trước hạn các hợp đồng, tài khoản tiền gửi tại 7 ngân hàng, với kỳ hạn 3 - 12 tháng, lãi suất 4,5 - 7,3%/năm. Như vậy, hậu quả lãng phí là lãi suất thấp nhất của các khoản tiền gửi này và tiền mà Ban quản lý dự án không sử dụng để làm dự án, tổng 145 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 7 năm (2014 – 2020), dự án được rót vốn tổng hơn 5.000 tỷ đồng nhưng dự án vẫn chưa thể sử dụng. Trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng khi này là 2,9%/năm. Từ đó tính toán số tiền lãng phí cho dự án trong 4 năm ngừng thi công là 588 tỷ đồng.