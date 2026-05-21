Vụ nghi ngộ độc sau bữa trưa ở trường học: Số nạn nhân tăng lên 56 em, có 2 ca nặng

Chúc Trí

TPO - Đến sáng 21/5, số người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tăng lên 62 người, trong đó có 56 học sinh.

Sáng 21/5, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc cho biết, tính đến 8h ngày 21/5, số người nằm viện điều trị liên quan tới bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng đã tăng lên 62 người (vượt xa con số 27 học sinh ghi nhận vào chiều 20/5). Trong đó, có 56 học sinh, 6 người lớn (người nhà của giáo viên trong trường). Những trường hợp này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc.

Tất cả các trường hợp nhập viện đều có chung các triệu chứng lâm sàng như: Sốt, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và một số trường hợp xuất hiện dấu hiệu co giật nguy hiểm. Tất cả đều ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng ngày 18 - 19/5.

Học sinh trường Trường Tiểu học Kim Đồng điều trị tại bệnh viện nghi do ngộ độc sau bữa ăn tại trường (Ảnh: Báo Đồng Tháp).

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, lãnh đạo UBND phường Sa Đéc cho biết, hiện tại sức khỏe của 60 người đã tạm thời ổn định, tiếp tục nằm viện theo dõi thêm. Tuy nhiên, có 2 ca diễn biến nặng (1 người lớn 56 tuổi, và 1 học sinh sinh 7 tuổi), đang điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, chiều tối 19/5, một số học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, và thêm nhiều em phải nhập viện vào ngày 20/5.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn liên ngành địa phương đã kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất với Trường Tiểu học Kim Đồng, lấy mẫu lưu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; tạm dừng tổ chức ăn bán trú của trường từ ngày 20/5, để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên.

Trước đó, ngày 18/5, có 505 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng ăn bán trú tại trường, ngày 19/5, có 468 học sinh ăn. Thực đơn bữa chính gồm cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống và chuối; bữa xế chiều có bánh su kem. Các suất ăn do một đơn vị bên ngoài cung cấp theo hợp đồng độc quyền.

#ngộ độc thực phẩm #Đồng Tháp #bán trú #Trường Tiểu học Kim Đồng #điều trị #bệnh viện

