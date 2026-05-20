Skincare 'tiền triệu' da vẫn sạm nám?

Chị H.A (32 tuổi, chuyên viên truyền thông) tìm đến phòng khám da liễu trong tình trạng mệt mỏi: "Mình chưa bao giờ ra đường mà thiếu kem chống nắng, tối nào cũng tẩy trang và bôi serum rất kỹ. Nhưng không hiểu sao hai năm trở lại đây, nám vẫn đẩy lên ở hai bên gò má, da lúc nào cũng xỉn màu, sờ vào rất thô ráp", chị chia sẻ.

Vì sao da vẫn sạm dù chống nắng kỹ?

Trường hợp của chị H.A không phải là cá biệt. Rất nhiều phụ nữ hiện đại đang rơi vào “bẫy” chỉ chăm sóc da ở bề mặt màng biểu bì mà quên mất những yếu tố cốt lõi từ bên trong.

Nhiều phụ nữ chăm skincare kỹ nhưng da vẫn xỉn màu và dễ xuất hiện nám

Theo các chuyên gia, làn da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, dễ chịu tác động mạnh bởi hệ thống nội tiết, mức độ stress, thói quen thức khuya và môi trường ô nhiễm. Đặc biệt, vai trò của lá gan thường bị xem nhẹ trong việc làm đẹp da. Gan là nhà máy xử lý độc tố lớn nhất. Khi bạn làm việc căng thẳng, nạp nhiều thực phẩm công nghiệp hoặc thức khuya, gan bị quá tải. Độc tố không được đào thải qua đường tiêu hóa sẽ buộc phải bài tiết qua da, kết hợp với sự mất cân bằng hormone sẽ kích thích tế bào melanocytes sản sinh hắc sắc tố (melanin) một cách ồ ạt.

Lúc này, mọi lớp kem chống nắng hay serum đắt tiền bôi ngoài da chỉ là giải pháp phần ngọn. Làn da đang “kêu cứu”, cần được thanh lọc, bảo vệ từ cấp độ tế bào.

Đảo ngược hắc sắc tố với “Vua chống oxy hóa”

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề sạm nám và da xỉn màu do nội sinh, giới khoa học từ lâu đã tìm ra một hoạt chất vàng: Glutathione.

Glutathione là một tripeptide tự nhiên được tổng hợp từ 3 loại amin (Cysteine, Glutamic, Glycine) có sẵn trong các tế bào. Nó hoạt động như một cỗ máy gom và kích thích hỗ trợ đào thải kim loại nặng cùng độc tố trong gan. Khi gan khỏe mạnh, làn da tự khắc sẽ sáng và có sinh khí hơn.

Glutathione là hợp chất được hình thành từ ba loại amino acid tự nhiên trong cơ thể

Về mặt thẩm mỹ, Glutathione tác động trực tiếp vào quá trình chuyển hóa sắc tố, can thiệp và ngăn ngừa hoạt động của enzyme Tyrosinase, hỗ trợ tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melanin tối. Kết quả mang lại là một làn da trắng sáng và đều màu từ sâu bên trong.

Tuy nhiên, Glutathione rất dễ bị phân hủy bởi axit dạ dày trước khi kịp hấp thụ vào máu. Nếu chỉ sử dụng Glutathione thông thường, hiệu quả làm sáng da và thải độc gần như bằng không.

Chìa khóa “mở khóa” sự hấp thu tối đa

Giải quyết bài toán này, Codeage đã ứng dụng thành công công nghệ bọc Liposome vào sản phẩm Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Codeage Liposomal Glutathione.

Codeage Liposomal Glutathione hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng nám.

Điểm khác biệt tạo nên giá trị của sản phẩm nằm ở hai yếu tố:

● Màng bọc Liposome từ Phospholipids: Liposome là các phân tử hình cầu siêu nhỏ tương tự cấu trúc màng tế bào. Codeage sử dụng màng Phospholipid chiết xuất từ lecithin và dầu hướng dương non-GMO, tạo thành “áo giáp” hỗ trợ bảo vệ lõi Glutathione bên trong khỏi sự tàn phá của dịch vị dạ dày. Nhờ đó, Glutathione di chuyển trọn vẹn qua thành ruột, đi thẳng vào máu và vận chuyển đến từng tế bào, mang lại sinh khả dụng vượt trội.

● Sử dụng Setria L-Glutathione chuẩn Nhật Bản: Khác với các dòng Glutathione thông thường, Codeage Liposomal Glutathione cung cấp 500mg Setria L-Glutathione mỗi khẩu phần. Đây là hoạt chất có độ tinh khiết đạt tới 99%, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Dược điển Nhật Bản (JP) và Dược điển Hoa Kỳ (USP). Đặc biệt, thấu hiểu nhu cầu chăm sóc chuyên sâu, Codeage tiếp tục mang đến phiên bản nâng cấp Liposomal Glutathione 1000mg. Phiên bản này sở hữu công thức độc quyền GlutaONE™, cung cấp hàm lượng cao lên tới 1000mg L-Glutathione ở dạng khử (Reduced L-Glutathione). Khác biệt làm nên giá trị vượt trội của phiên bản 1000mg nằm ở việc L-Glutathione dạng khử được bao bọc kiên cố bởi 500mg phức hợp Phospholipid chất lượng cao (chiết xuất từ dầu hướng dương non-GMO và lecithin). Sự nâng cấp mạnh mẽ về hàm lượng kết hợp cùng lớp "áo giáp" Liposome dày dặn này chính là "chìa khóa" đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ thanh lọc gan, ức chế enzyme Tyrosinase triệt để hơn, từ đó phá vỡ các gốc sạm nám sâu và mang lại làn da trắng sáng, rạng rỡ từ bên trong.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng nám, Codeage Liposomal Glutathione còn là giải pháp toàn diện hỗ trợ chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

Chăm sóc da là một hành trình cần sự đồng bộ trong - ngoài. Khi lá gan được thanh lọc, cơ thể được bảo vệ bởi mạng lưới chống oxy hóa vững chắc, làn da mộc của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng rạng rỡ mà không cần lớp trang điểm che đậy. Đã đến lúc đầu tư thông minh hơn cho sắc đẹp, bắt đầu từ sức khỏe của chính tế bào.

TPBVSK Codeage Liposomal Glutathione hiện đang được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH CHIS Việt Nam.

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.