Xã hội

Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Hoài Nam

TPO -

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nam tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngày 21/5, Cục Cảnh sát giao thông xác nhận tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã phối hợp với lực lượng tuần đường xác minh, xử lý vụ tài xế ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 21/5, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc từ xã Cẩm Xuyên đi xã Kỳ Anh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều.

Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều trên cao tốc được người đi đường quay lại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là P.M.Đ. (SN 1999, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La). Nhiều tài xế cho rằng người này có thể đi nhầm vào lối lên cao tốc nên dẫn tới tình huống nguy hiểm.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Nam tài xế làm việc với cơ quan chức năng.

Được biết, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54km, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Tuyến đường được khởi công năm 2023 và đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 28/4/2025. Giai đoạn đầu, cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h và tối thiểu 60km/h.

