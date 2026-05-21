Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất đá, bờ kè tại Lạng Sơn

TPO - Trận mưa lớn có nơi lên đến 160 mm kéo dài trong sáng 21/5 khiến nhiều vùng đô thị, miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất đá. Cá biệt bờ kè hồ nằm tại phường Tam Thanh bị sạt lở khoảng 20 mét gây nguy hiểm cho hoạt động giao thông đi lại của người dân.

Ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa rất to, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 20/5 đến 5 giờ ngày 21/5), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó lượng mưa ở một số xã như: Yên Bình 161,5 mm, Hữu Lũng 127,2 mm, Na Sầm 100,6 mm, Nhất Hòa 90,2 mm… Theo dõi mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa to kéo dài đã khiến một số vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị bị ngập úng cục bộ. Trong đó, các điểm gây ách tắc giao thông như khu vực cầu chui Mỹ Sơn, phường Đông Kinh; ngã tư Phai Trần, đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri…

Mưa lớn gây sạt lở đất đá, ngập lụt một số nơi của tỉnh Lạng Sơn.

Trên một số tuyến đường giao thông trong tỉnh xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá (Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh…) gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cá biệt, một đoạn bờ kè và lan can đường đi bộ quanh hồ Phai Loạn, thuộc phường Tam Thanh bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở xảy ra vào gần sáng, làm khoảng 20 m kè ven hồ bị sụt xuống mặt nước. Nhiều hạng mục như lan can sắt, cột trụ bê tông, phần taluy và kết cấu kè bị đổ sập, kéo theo cây xanh nghiêng đổ xuống hồ. Phần mặt đường đi bộ phía trên xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, nhiều vị trí rỗng chân nền, có nguy cơ tiếp tục sạt lún nếu chịu thêm tác động của mưa lớn hoặc người dân đi lại.

Theo cơ quan chức năng, ngoài khu vực đã sạt lở hoàn toàn, hai đoạn lan can liền kề cũng xuất hiện dấu hiệu nứt, nghiêng và mất liên kết với nền kè. Một số tấm lát vỉa hè bị xô lệch, bong bật, cho thấy phạm vi ảnh hưởng có thể còn tiếp tục mở rộng. UBND phường Tam Thanh đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành căng dây, đặt cảnh báo nguy hiểm tại hai đầu đoạn đường nhằm đảm bảo an toàn.

Một góc hồ Phai Loạn thuộc phường Tam Thanh bị sạt lở.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát đi dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số xã như: Yên Bình, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hoà, Thiện Tân, Cai Kinh, Chi Lăng, Công Sơn, Điềm He…

Trước tình hình mưa diễn biến phức tạp, kéo dài, các xã tiếp tục lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo cũng như các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy hiểm để bảo đảm an toàn.