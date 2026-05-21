Hà Nội: Cháy căn hộ tập thể, khói đen cuồn cuộn, người dân hoảng hốt tháo chạy

TPO - Sáng 21/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ bên trong.

Nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Hơn 10h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại căn hộ ở tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ bên trong.

Nhiều người dân cho biết, khói dày đặc phía trong khiến họ hoảng sợ tháo chạy xuống dưới.

Khói bốc ra từ tầng 4 tập thể.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy có mặt tại trường dập lửa, hỗ trợ đưa người dân ra ngoài.

Khu vực xung quanh tập thể được tạm thời "phong tỏa" để phục vụ công tác chữa cháy.

Khu vực xung quanh tập thể tạm thời cấm phương tiện phục vụ chữa cháy.

Đến 11h10 khói vẫn tiếp tục tỏa ra từ bên trong. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bên trong để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.