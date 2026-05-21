Sạt lở đường lên Tam Đảo, yêu cầu người dân dừng di chuyển

Viết Hà

TPO - Đường lên Tam Đảo tại Km 22 Quốc lộ 2B (tỉnh Phú Thọ) xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Lực lượng chức năng phát thông báo đề nghị người dân không di chuyển qua khu vực này từ 10 giờ ngày 21/5 để khắc phục sự cố.

Sạt lở tại Km 22 Quốc lộ 2B.

Sáng 21/5, đường độc đạo dẫn lên và xuống khu du lịch núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá từ trên núi xuống đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Hiện tại, cán bộ Công an đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng huy động phương tiện chuyên dụng tiến hành san gạt, dọn dẹp đất đá nhằm sớm giải phóng tuyến đường.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân và du khách tạm thời không di chuyển lên hoặc xuống núi Tam Đảo (đoạn từ Km 13 đến Km 24 Quốc lộ 2B). Thời gian lệnh cấm tạm thời bắt đầu áp dụng từ 10 giờ 00 phút ngày 21/5.

Lực lượng chức năng đang phân luồng đảm bảo an toàn giao thông

Người dân lưu thông qua khu vực này cần tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh việc phân luồng giao thông, quay đầu xe và làm theo hướng dẫn của các lực lượng điều tiết tại chốt chặn.

Sau khi toàn bộ đất đá được thu dọn, bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, lực lượng chức năng sẽ có thông báo chính thức để thông tuyến trở lại.

