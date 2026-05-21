Pháo thi hoa hậu

TPO - Rapper Pháo gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Nữ rapper cho biết cô muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới, vượt qua tự ti ngoại hình và không muốn hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội.

Ngày 21/5, ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Hà Nội) ghi danh tham gia cuộc thi. Thông tin gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hơn 36.000 lượt tương tác.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Pháo cho biết cô không muốn tiếc nuối vì không thử sức ở lĩnh vực mới.

“Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn”, nữ rapper chia sẻ.

Pháo cho biết có khoảng thời gian cô tự ti ngoại hình cũng như giới hạn cá nhân. Thay vì để những điều đó trở thành rào cản, cô chọn thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Rapper Pháo đang tập luyện hình thể để thi Miss Grand Vietnam.

“Tôi may mắn vào nghề sớm và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế”, cô nói.

Nữ rapper nhắn nhủ khán giả trẻ đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi từ bên ngoài, xem đó là động lực để phát triển bản thân.

“Khi đủ nỗ lực và bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình”, Pháo chia sẻ thêm.

Pháo hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper, ca sĩ và diễn viên. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân King Of Rap. Tên tuổi của Pháo bùng nổ với bản hit 2 phút hơn. Ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok toàn cầu với hơn một tỷ lượt sử dụng âm thanh, lọt vào top Shazam tại nhiều quốc gia. Sau thành công của phiên bản gốc, nữ rapper còn hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga trong phiên bản remix quốc tế.

Pháo trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong hồi tháng 2.

Pháo còn sở hữu nhiều ca khúc hit như Sợ quá cơ, Trúc xinh, Một ngày chẳng nắng, Vietnamese Girl. Cô nhận đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử Nữ ca sĩ của năm tại Cống hiến 2024.

Cô cũng chăm chỉ tham gia show truyền hình, phủ sóng với loạt chương trình như The Heroes 2022, Sao Nhập Ngũ 2024, gần nhất là Em xinh say hi, đồng thời biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival và Round Festival.

Năm 2026, nữ rapper tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp và vào danh sách một trong những phim Việt ăn khách nhất mọi thời.