Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pháo thi hoa hậu

Trạch Dương

TPO - Rapper Pháo gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Nữ rapper cho biết cô muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới, vượt qua tự ti ngoại hình và không muốn hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội.

Ngày 21/5, ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Hà Nội) ghi danh tham gia cuộc thi. Thông tin gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hơn 36.000 lượt tương tác.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Pháo cho biết cô không muốn tiếc nuối vì không thử sức ở lĩnh vực mới.

“Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn”, nữ rapper chia sẻ.

Pháo cho biết có khoảng thời gian cô tự ti ngoại hình cũng như giới hạn cá nhân. Thay vì để những điều đó trở thành rào cản, cô chọn thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

703076197-1443999251083641-4411674019061081819-n.jpg
703745974-1443997987750434-1225596666890366374-n.jpg
Rapper Pháo đang tập luyện hình thể để thi Miss Grand Vietnam.

“Tôi may mắn vào nghề sớm và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế”, cô nói.

Nữ rapper nhắn nhủ khán giả trẻ đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi từ bên ngoài, xem đó là động lực để phát triển bản thân.

“Khi đủ nỗ lực và bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình”, Pháo chia sẻ thêm.

Pháo hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper, ca sĩ và diễn viên. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân King Of Rap. Tên tuổi của Pháo bùng nổ với bản hit 2 phút hơn. Ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok toàn cầu với hơn một tỷ lượt sử dụng âm thanh, lọt vào top Shazam tại nhiều quốc gia. Sau thành công của phiên bản gốc, nữ rapper còn hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga trong phiên bản remix quốc tế.

z7538918686141-f4e4c73e0cb349905791758f85c31c6djpg-3605.jpg
z7538894303508-a26bc233dd19ef4d3bc07efc764b6c5d-tpjpg.jpg
Pháo trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong hồi tháng 2.

Pháo còn sở hữu nhiều ca khúc hit như Sợ quá cơ, Trúc xinh, Một ngày chẳng nắng, Vietnamese Girl. Cô nhận đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử Nữ ca sĩ của năm tại Cống hiến 2024.

Cô cũng chăm chỉ tham gia show truyền hình, phủ sóng với loạt chương trình như The Heroes 2022, Sao Nhập Ngũ 2024, gần nhất là Em xinh say hi, đồng thời biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival và Round Festival.

Năm 2026, nữ rapper tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp và vào danh sách một trong những phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Trạch Dương
#Thử thách bản thân trong lĩnh vực mới #Nghệ sĩ trẻ tự tin vượt qua tự ti #Rapper Pháo và sự thành công quốc tế #Hoạt động đa dạng của nữ rapper #Chuyển đổi hình ảnh và phát triển sự nghiệp

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe