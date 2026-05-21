Phan Đinh Tùng thông báo nóng

TPO - Phan Đinh Tùng đang vướng vào vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến bản hit "Khúc hát mừng sinh nhật" và 5 album, khiến nam ca sĩ chưa nhận về doanh thu tương ứng với lượt view trên các nền tảng.

"Hiện nay, giữa chúng tôi và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm âm nhạc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album Hạt nhân, Tùng chung, Tùng thuận, Tùng phong, Tùng teen. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý của chúng tôi, vụ việc hiện tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên", Phan Đinh Tùng thông báo.

Anh tiếp tục: "Các vấn đề này đã dẫn đến việc phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong suốt một thời gian dài. Đặc biệt, doanh thu quảng cáo phát sinh từ video âm nhạc Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức của Phan Đinh Tùng - trong giai đoạn video đạt lượng truy cập và khai thác thương mại rất lớn - đã từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp".

Phan Đinh Tùng rơi vào tranh chấp với một đơn vị khai thác doanh thu nhạc số, chủ yếu đến từ nền tảng YouTube. Quy trình hợp tác giữa đôi bên sẽ là Phan Đinh Tùng sản xuất ca khúc/album, hợp tác với một đơn vị có hệ thống CMS YouTube để bật Content ID và khai thác doanh thu nhạc số. Nam ca sĩ và đơn vị đó ăn chia theo tỷ lệ (thường là 7-3, 6-4 nghiêng về Phan Đinh Tùng.

Đối tác của Phan Đinh Tùng có trách nhiệm tối ưu nền tảng để đạt hiệu quả doanh thu tốt nhất, quản lý triệt để Content ID gắn với từng sản phẩm để claim doanh thu, thống kê doanh thu theo tháng, theo quý, nhận doanh thu từ nền tảng trước khi chi trả cho nghệ sĩ theo thỏa thuận.

Như vậy, Phan Đinh Tùng đã bị đối tác "giam" doanh thu trong khoảng thời gian dài. Toàn bộ doanh thu vẫn nằm trong hệ thống, chưa được đối soát và chi trả theo thỏa thuận hợp đồng cho Phan Đinh Tùng, nếu mọi thứ đúng như bài đăng của anh trên mạng xã hội.

"Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại với mong muốn tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên", nam ca sĩ cho hay.

Cuối cùng, Phan Đinh Tùng khẳng định đã giữ im lặng suốt thời gian dài trên tinh thần thiện chí và tôn trọng. Tuy nhiên, vì sự việc đến mức nghiêm trọng, phía nam ca sĩ phải công khai trước khán giả và sẵn sàng thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, không chỉ Phan Đinh Tùng, nhiều ca sĩ đang "đứng ngồi không yên" khi một đơn vị hàng đầu, nắm giữ mạng lưới CMS YouTube hoạt động hơn 20 năm qua gặp biến cố từ 2 năm trước, dẫn đến doanh thu của loạt sản phẩm đang bị đơn vị này "giam". Các nghệ sĩ không nắm rõ họ đã nhận bao nhiêu tiền từ doanh thu nhạc số, ra sức yêu cầu đối tác chi trả. Tuy nhiên, thứ họ nhận lại là lời hứa hẹn từ năm này qua tháng nọ.

Chỉ riêng ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật mang về doanh thu tiền tỷ cho Phan Đinh Tùng từ khi phát hành. Phiên bản gốc đã hút hơn 300 triệu view trên YouTube, chưa kể các phiên bản phái sinh và cả doanh thu claim từ các đơn vị đăng lại sản phẩm này. Sau khi Phan Đinh Tùng lên tiếng, đông đảo khán giả ủng hộ nam ca sĩ có động thái dứt khoát để đòi lại quyền lợi chính đáng.