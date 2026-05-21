CEO Hoa hậu - Nam vương Du lịch được bổ nhiệm chức vụ mới ở Hải Phòng

Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng ngày 20/5, đạo diễn Phạm Duy Khánh được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2026-2029. Anh cũng nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhờ những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới, Duy Khánh cho biết anh xem đây vừa niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng thanh niên và lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. “Tôi sẽ cố gắng kết nối thêm nhiều hoạt động dành cho thanh niên gắn với văn hóa, du lịch và các sân chơi tích cực cho giới trẻ”, anh nói.

CEO cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam nhận bằng khen cùng chức vụ mới của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng.

Nhiều năm qua, Phạm Duy Khánh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đạo diễn chương trình và đào tạo người mẫu. Anh hiện là Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ Hải Phòng trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm TP Hải Phòng.

Ngoài ra, anh còn là CEO đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đào tạo người mẫu và tổ chức các cuộc thi nhan sắc, nắm giữ quyền tổ chức một số cuộc thi sắc đẹp quốc tế và trong nước như Miss Earth, Miss & Mister Supranational, Miss Globe, Miss Tourism World...

Đầu năm 2025, tiếp nhận quyền điều hành và tổ chức Miss Earth Vietnam cùng Miss & Mister Supranational Vietnam. Phạm Duy Khánh đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của các cuộc thi này.

Gần đây, anh giữ vai trò trưởng ban tổ chức Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Cuộc thi hướng đến mục tiêu quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương thông qua các hoạt động đồng hành, trải nghiệm thực tế của thí sinh.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Cần Thơ. Top 50 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động như trình diễn thời trang, quảng bá du lịch địa phương, giao lưu cộng đồng và các phần thi kỹ năng.

Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, khách mời và đại diện các tổ chức văn hóa - giải trí.