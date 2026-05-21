Giải trí

Khai máy dự án điện ảnh dã sử - hành động 'Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu'

Tiền Lê

Tại Phim trường Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH TEMC Cinema phối hợp cùng ê-kíp sản xuất tổ chức lễ khai máy dự án điện ảnh dã sử - hành động “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”.

Được biết, dự án điện ảnh dã sử - hành động “Tây Sơn thất hổ tướng”: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tái hiện tinh thần hào hùng của thời đại Tây Sơn qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Qua đó, bộ phim “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” lựa chọn góc nhìn mới mẻ và đa chiều hơn khi đi sâu khắc họa cuộc đời, khí phách và tài năng của danh tướng Lý Văn Bưu - 1 trong 7 mãnh tướng kiệt xuất bậc nhất của vương triều Tây Sơn.

Với tài cung thuật siêu phàm, được tôn xưng là “Kỳ Nam cung thủ”, Lý Văn Bưu là người đã kề vai sát cánh cùng phong trào Tây Sơn từ những ngày đầu phát tích đến các trận đại chiến chống quân xâm lược, để lại dấu son trong lịch sử dân tộc.

Mọi người trong đoàn làm phim thực hiện lễ khai máy.

Dự án được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim dã sử Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu lịch sử trong thế hệ trẻ thông qua kịch bản giàu chiều sâu cùng những pha hành động, võ thuật thực chiến được đầu tư công phu.

Tại lễ khai máy, ông Phan Phúc (Nhà sáng lập dự án) đã giới thiệu dàn diễn viên thực lực với sự góp mặt của nhiều gương mặt được khán giả yêu mến như: Doãn Quốc Đam, Lê Hạ Anh, Hiếu Nguyễn… cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Trần Nhượng, Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, Tùng Yuki…

Một số hình ảnh tại lễ khai máy.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc phục dựng cụm bối cảnh phim trường quy mô lớn ngay tại Khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba.Đây là vùng đất gắn với hơi thở lịch sử và căn cứ luyện binh của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa.

Bộ phim “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” chính thức ghi hình những phân đoạn đầu tiên từ ngày 20/5/2026 và dự kiến sớm ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng toàn quốc.

