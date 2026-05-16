Phim mới của Ngu Thư Hân liên tục gặp trục trặc, không ai chịu làm nam chính?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Quá nhiều manh mối cho thấy dự án mới của Ngu Thư Hân đang gặp trục trặc về diễn viên, dù đã sắp đến ngày khai máy.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dấy lên tin đồn một dự án phim cổ trang sắp khởi quay nhưng vẫn chưa chốt được nam chính. Thế là đủ để netizen gọi tên Thịt Thần Tiên với Ngu Thư Hân đã xác nhận, còn diễn viên nam vẫn để ngỏ.

Ban đầu, Thịt Thần Tiên muốn mời Hà Dữ rồi Đinh Vũ Hề nhưng lại bất thành. Sau đó, đến Hồ Nhất Thiên, Hầu Minh Hạo được cho là đã được nhà sản xuất nhắm đến mà chưa nhận lời. Vì thế, Thịt Thần Tiên vẫn chưa thể tìm được nam chính.

Ngu Thư Hân vẫn chưa tìm được bạn diễn nam.

Khán giả suy đoán, nhiều nam diễn viên e ngại tham gia Thịt Thần Tiên vì Ngu Thư Hân vướng quá nhiều ồn ào đời tư nên vẫn bị khán giả quay lưng. Vì thế, ai hợp tác với cô vào thời điểm này cũng là nước cờ mạo hiểm. Chưa kể diễn xuất của Ngu Thư Hân vẫn bị đóng khung vào kiểu vai nhí nhảnh dễ thương, lạm dụng biểu cảm làm lố nên bị cho là không hợp với Thịt Thần Tiên.

Cô sẽ đóng vai thần tiên xuống trần gian trừ yêu diệt ma.

Nhân vật của Ngu Thư Hân tên Dung Trần Tử, một thần tiên xuống trần gian làm đạo sĩ trừ yêu diệt ma giúp đỡ mọi người. Còn Hà Bạng lại ẩn giấu trí thông minh tài giỏi của mình phía sau vẻ ngoài lười nhác, ham chơi, ngốc nghếch. Dung Trần Tử sau khi gặp Hà Bạng đã đưa anh về nhà chăm sóc, dần dần bèn nảy sinh tình cảm.

Ngu Thư Hân mới quay xong Vân Sơ Lệnh.

Đầu năm nay, Ngu Thư Hân đã quay Vân Sơ Lệnh và phim đóng máy chỉ sau 70 ngày quay cũng khiến khán giả chú ý. Bởi thông thường một phim cổ trang cần từ 90 đến 120 ngày mới hoàn thành, nên netizen nghi ngờ Vân Sơ Lệnh bị hụt tiền đầu tư nên phải rút ngắn thời gian.

Sau đó, fan Ngu Thư Hân đã lên giải thích rằng Vân Sơ Lệnh chỉ có 24 tập nên quay nhanh hơn. Thêm vào đó, quá trình quay rất thuận lợi, không gặp trục trặc gì nên tiến độ đúng theo kế hoạch chứ không có chuyện nhà đầu tư rút lui.

