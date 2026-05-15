Jason Derulo khiến netizen “bùng nổ” trước tin đồn kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP

HHTO - Sau động thái bất ngờ từ Jason Derulo liên quan đến hình ảnh chiếc mặt nạ của Sơn Tùng M-TP, cõi mạng lập tức dậy sóng trước tin đồn cả hai có thể hợp tác trong dự án mới. Vậy Jason Derulo là ai mà chỉ với một bài đăng ngắn ngủi đã đủ khiến netizen Việt bàn tán rôm rả?

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ trước động thái từ Jason Derulo. Cụ thể, vào tối 14/5, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ từng xuất hiện trong chuỗi bài đăng “nhá hàng” dự án mới của Sơn Tùng M-TP.

Động thái này lập tức làm bùng lên đồn đoán về khả năng hợp tác giữa hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, bài đăng đã nhanh chóng bị gỡ khỏi fanpage của Jason Derulo, càng gây thêm tò mò. Ngay sau đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng “đào lại” profile của nam nghệ sĩ quốc tế này, khiến cái tên Jason Derulo tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Jason Derulo tên thật là Jason Joel Desrouleaux, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1989 tại bang Florida trong một gia đình gốc Haiti. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper và vũ công người Mỹ nổi tiếng với phong cách kết hợp giữa Pop, R&B, Dance và Hip-Hop. Với chất giọng đặc trưng cùng khả năng trình diễn sôi động, Jason Derulo đã trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nền nhạc đại chúng trong thập niên 2010.

Ngay từ nhỏ, Jason Derulo đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là âm nhạc và nhảy múa. Jason theo học tại các trường nghệ thuật biểu diễn ở Florida và bắt đầu viết bài hát đầu tiên khi chỉ mới 8 tuổi. Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, nam nghệ sĩ đã từng viết nhạc cho các ngôi sao đình đám như Lil Wayne, Pitbull. Khoảng thời gian này đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc và định hình phong cách riêng của mình.

Năm 2009, Jason Derulo chính thức bước chân vào thị trường âm nhạc quốc tế với đĩa đơn đầu tay Whatcha Say. Ca khúc trở thành hiện tượng khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại Mỹ. Thành công của Whatcha Say mở đường cho album đầu tay Jason Derulo (2010) với những bản hit có thể kể đến như In My Head và Ridin' Solo.

Năm 2012, chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ trong quá trình luyện tập cho tour diễn đã trở thành một thử thách trong sự nghiệp của Jason Derulo. Tai nạn khiến anh phải hủy toàn bộ tour lưu diễn dự kiến. Không lâu sau, nam nghệ sĩ người Mỹ đã hồi phục và trở lại mạnh mẽ, cho thấy quyết tâm theo đuổi nghệ thuật.

Jason Derulo quay trở lại đường đua âm nhạc vào năm 2013 với album Tattoos. Đặc biệt, ca khúc Talk Dirty, với sự góp giọng của 2 Chainz, đã trở thành một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp của anh nhờ giai điệu bắt tai, phần saxophone nổi bật và phong cách pha trộn Dance-Pop với Hip-Hop đặc trưng.

Nếu màn kết hợp giữa Jason Derulo và Sơn Tùng M-TP thực sự diễn ra, đây hứa hẹn sẽ là một trong những cú bắt tay quốc tế đáng chú ý của V-Pop trong những năm gần đây. Dù hiện tại cả hai phía vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, việc chiếc mặt nạ bất ngờ xuất hiện trên fanpage của Jason Derulo vẫn đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi kỳ vọng và bàn tán sôi nổi.