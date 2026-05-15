Thiếu gia Psi Scott làm gì trước khi từ bỏ quyền thừa kế tỷ đô để tố cáo anh trai?

HHTO - Trước khi gây rúng động toàn cầu khi phanh phui góc khuất gia tộc giàu có và quyền lực hàng đầu ở Thái Lan - Bhirombhakdi, Psi Scott từng khiến cả Thái Lan náo động bởi những lời tố cáo doanh nghiệp và tệ tham nhũng làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường biển.

Siranudh Scott (Psi) là con trai của bà Chiranuj Bhirombhakdi, cháu ngoại của người sáng lập Tập đoàn Singha (sở hữu nhà máy bia Boon Rawd, thương hiệu bia Singha, Leo...). Anh tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật chuyên ngành Hoạt hình của Viện Nghệ thuật California vào năm 2018.

Psi Scott được người dân Thái Lan gọi bằng cái tên thân mật Merman (Người cá). Anh từng trở thành người trẻ nhất châu Á bơi không cần hỗ trợ, vượt qua 50km đường biển trải dài 3 tỉnh phía Nam Thái Lan: Krabi, Phang Nga và Phuket. Thành tích bơi của anh được Cục Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan xác nhận, trở thành người châu Á đầu tiên nắm giữ kỷ lục này.

Psi đã có niềm đam mê bảo tồn biển từ năm 20 tuổi. Anh thành lập dự án "Sea You Strong" bằng tiền cá nhân để huy động người dân địa phương tham gia dọn dẹp bãi biển khắp miền Nam Thái Lan. Anh từng thực hiện một bộ phim ngắn tên Merman. Psi hóa thân thành người cá nhằm làm nổi bật vẻ đẹp của hệ sinh thái biển Thái Lan và những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt từ ô nhiễm.

Psi từng đứng lên kêu gọi tăng phúc lợi cho đội kiểm lâm về tính rủi ro của công việc.

Trước khi trở thành trung tâm của cuộc đấu tố với gia đình gây rúng động toàn cầu, Psi Scott đã tạo nên nhiều dấu ấn riêng mạnh mẽ tại Thái Lan bằng các hoạt động tích cực và đam mê bảo tồn môi trường biển. Anh từng làm việc với tư cách kiểm lâm và cố vấn cho Tổng Cục trưởng Cục Công viên Quốc gia Thái Lan (DNP) vào năm 2024.

Khoảng tháng 4/2025, Psi Scott đăng video lên mạng xã hội, phê phán du khách nước ngoài có hành vi phân biệt chủng tộc, có người bất chấp biển cảnh báo, gây nguy hại cho rặng san hô.

Đỉnh điểm cho mâu thuẫn giữa Psi và DNP là khi anh bày tỏ sự thất vọng trong việc bảo vệ môi trường biển phía Nam Thái Lan. Anh từng phản ánh, cảnh báo nhưng họ không để tâm. Psi tố cáo một số lãnh đạo nhận hối lộ từ các doanh nghiệp gây tác động xấu đến môi trường.

Dù hành động dứt khoát của Psi nhận được cảm tình và ủng hộ lớn từ dân mạng, anh vẫn xin từ chức, rời DNP sau khi đáp lại những phản ánh của anh là hàng loạt đơn khiếu nại từ người dân địa phương, doanh nghiệp và quan chức. Họ cho rằng hành động của Psi là thái quá, tố cáo anh có hành vi vượt quyền cố vấn, tự ý sử dụng thiết bị khi chưa xin phép...

Rời khỏi DNP, Psi tiếp tục hoạt động tích cực trên mạng xã hội với đam mê bảo vệ môi trường biển. Trả lời trang Prestige, Psi khẳng định: "Tôi tin rằng "kiểm lâm" Psi cần biến mất để "Nhà hoạt động - lãnh đạo" Psi được sinh ra".

Nhìn vào sự dứt khoát, thẳng thắng khi lên tiếng đấu tranh bảo vệ môi trường và đòi quyền lợi cho nhân viên, năng lượng tích cực mà anh mang lại, dân mạng ngỡ ngàng và như muốn "nổ tung" khi Psi công khai quá khứ tăm tối và ám ảnh tâm lý anh phải chịu đựng trong hơn 10 năm.