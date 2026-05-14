Solo Leveling chưa chốt dàn diễn viên đóng cùng Byeon Woo Seok đã bị chê thảm họa

HHTO - Sau khi chốt Byeon Woo Seok, "Solo Leveling" bản live action tiếp tục được đồn đang tiếp xúc với Han So Hee, Kang Mina cho vai nữ chính - phụ. Ngóng tin siêu phẩm anime chuyển thể thành phim, người thích thú, người mỉa mai "ai cân diễn xuất"?

Tóm tắt nhanh: - Solo Leveling bản live action chọn Byeon Woo Seok là nam chính, đang đàm phán với Han So Hee, Kang You Seok, Kang Mina. - Phản ứng của Knet, fan nguyên tác về dàn cast bản live action. - Vì sao Solo Leveling bị đánh giá là Toàn Trí Độc Giả 2.0? - Nội dung Solo Leveling, vì sao là siêu phẩm, độ tương thích của diễn viên và nhân vật.

Giữa năm ngoái, Netflix xác nhận làm bản live action của siêu phẩm Solo Leveling (Tôi Thăng Cấp Một Mình) với nam chính là Byeon Woo Seok. Đạo diễn là Lee Hae Jun, người từng chỉ đạo các bộ phim Ashfall, Like a Virgin, Castaway on the Moon cùng với Kim Byung Seo - đạo diễn làm nên Cold Eyes.

Trong gần 1 năm trở lại đây, truyền thông Hàn đưa tin đoàn phim đang tiếp xúc với các diễn viên như Han So Hee cho vai nữ chính Cha Hae In, Kang You Seok vai "cây hài" Yoo Jin Ho, gần nhất là Kang Mina (chưa rõ nhân vật). Công ty quản lý của 3 ngôi sao đều cho biết Solo Leveling là một trong những dự án họ đang cân nhắc.

Dù chưa chốt diễn viên nhưng Knet và fan nguyên tác đã "rần rần" về bản live action của Solo Leveling. Không ít người trông đợi khâu đồ họa đã mắt và dàn diễn viên lung linh. Trái lại, nhiều người lo ngại kỹ năng diễn xuất của Byeon Woo Seok - Han So Hee không cân được nhân vật.

Trên theqoo, bài viết hút gần 60K lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải với hàng loạt bình luận dự đoán Solo Leveling live action sẽ là thảm họa như live action điện ảnh của Toàn Trí Độc Giả (Omniscient Reader's Viewpoint - ORV):

"Rồi ai sẽ diễn xuất?"

"Khí chất của Kang You Seok hợp với Yoo Jin Ho, còn Mina thì trông như em gái vậy."

"Bỏ qua vấn đề diễn xuất, tôi lo Byeon Woo Seok làm tệ cảnh hành động."

"Họ phát hành phim ở đâu vậy? Tầm nhìn độc đáo đấy. Không hiểu là họ muốn làm một phim tuyệt vời hay chỉ muốn kiếm tiền nhanh thôi."

"Cốt truyện phụ thuộc rất nhiều vào nam chính, nhưng họ chọn Byeon Woo Seok ấy hả?"

"Dàn cast chẳng phải trông rất hợp nhân vật à, ít nhất là ngoại hình - khí chất."

"Nhìn lượng fan khổng lồ của Solo Leveling phản đối kịch liệt live action ngay từ đầu là hiểu họ cảm thấy không cần thiết thế nào. Nam nữ chính là Byeon Woo Seok - Han So Hee thì ngay cả một đội ngũ CGI mạnh cũng không đạt được chất lượng đáng mong đợi đâu. Kết cục sẽ giống Toàn Trí Độc Giả thôi."

"Hãy dừng ở anime là được, chẳng mong chờ gì nổi."

"Không ai cảm thấy Byeon Woo Seok đang bị hate-train à. Bất cứ dự án nào anh ấy nhận cũng đều bị mắng nhiếc thôi dù tôi thấy anh ấy diễn chẳng tệ đến thế."

Nội dung bản điện ảnh của "Toàn Trí Độc Giả" bị chê quá gấp gáp, lược bỏ, bẻ gãy nhiều tình tiết hay của nguyên tác.

Toàn Trí Độc Giả có nguyên tác tiểu thuyết - manhwa sở hữu lượng fan cực lớn. Bản điện ảnh có quy mô sản xuất khủng với dàn diễn viên toàn cái tên hàng đầu, trai xinh gái đẹp tề tựu. Tuy nhiên, phim ra rạp thất bại toàn tập từ chất lượng kịch bản dở tệ, diễn xuất không đồng đều, đến doanh thu lẹt đẹt. Knet đang mỉa mai khởi điểm hao hao nhau là "điềm báo" Solo Leveling sẽ trở thành thảm họa, Toàn Trí Độc Giả live action 2.0.

Solo Leveling là tiểu thuyết mạng của Hàn Quốc, sau đó được chuyển thành truyện tranh (manhwa) và hoạt hình. Bản hoạt hình của Solo Leveling giành chiến thắng ở 9 hạng mục bao gồm "Phim hoạt hình của năm", "Phim hành động xuất sắc nhất", "Nhân vật xuất sắc nhất"... tại lễ trao giải Crunchyroll 2025.

Solo Leveling xoay quanh Sung Jin Woo (Byeon Woo Seok) - một thợ săn cấp E. Sau một lần cận kề cái chết, anh bất ngờ được chọn vào "Hệ thống" thực hiện nhiệm vụ để thăng cấp. Đó là cơ hội hiếm có trong một thế giới mà thứ hạng của thợ săn vốn không thể thay đổi. Từ một người hiền lành, có phần nhút nhát, Jin Woo dần trở nên lạnh lùng, quyết đoán, vươn lên là thợ săn cấp S mạnh nhất thế giới.

Jin Woo cao ráo, điển trai, sở hữu đôi mắt màu xám và đường nét sắc sảo, thường để tóc mái phủ tận mắt. Byeon Woo Seok có vẻ ngoài phù hợp với mô tả về thợ săn Jin Woo

Cha Hae In là nữ thợ săn cấp S duy nhất, xếp thứ 9 trong top những thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc. Cô lạnh lùng, khép kín nhưng lúng túng, dễ ngại ngùng khi sa vào lưới tình với Jin Woo. Nam - nữ đứng đầu của giới thợ săn về bên nhau là kết thúc thỏa lòng người fan Solo Leveling. Han So Hee xinh đẹp, có kinh nghiệm đóng phim hành động. Đây là điểm cộng cho cô khi được cân nhắc cho Cha Hae In.