Gia Nghiệp sắp lên sóng, Dương Tử sẽ gặt hái thành công như Quốc Sắc Phương Hoa?

HHTO - Liệu "Gia Nghiệp" có giúp tên tuổi Dương Tử tỏa sáng như "Quốc Sắc Phương Hoa", khi cả hai nhân vật của cô có nhiều nét tương đồng với nhau.

Dương Tử được xem là rất hợp với dòng phim cổ trang đại nữ chủ gây dựng sự nghiệp, với vai phụ nữ mạnh mẽ, can đảm vượt qua vô số khó khăn, chống lại cả những định kiến của thời cuộc để gây dựng sự nghiệp độc lập, có cuộc sống tự do. Trong Quốc Sắc Phương Hoa, Dương Tử đã thành công rực rỡ với vai Hà Duy Phương thông minh, sắc sảo, tự mình làm chủ cả khu vườn mẫu đơn đẹp nổi tiếng kinh thành và còn giúp đỡ được nhiều phụ nữ khác.

Sắp tới đây, phim Gia Nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ là dấu ấn tiếp theo trong sự nghiệp của Dương Tử. Cô đóng vai Lý Trinh, cô gái lớn lên trong gia tộc nổi tiếng làm nghề sản xuất mực viết dưới thời nhà Minh. Một lần, ống mực mà nhà họ Lý sản xuất để dâng lên nhà vua gặp sự cố, khiến gia tộc này không còn được triều đình tin dùng.

Cơ nghiệp của họ Lý dần suy tàn cũng là lúc họ Lạc thế chỗ. Nhưng Lý Trinh đã tìm mọi cách vực lại cơ nghiệp trăm năm của gia đình, kiên trì tìm tòi để làm ra những ống mực tốt nhất nhằm lấy lại danh tiếng cho nhà họ Lý. Con trai nhà họ Lạc là Lạc Văn Khiêm cũng không kém cạnh trên đường đua. Cả hai người vừa là đối thủ trên thương trường, lại vừa ngưỡng mộ tài năng của đối phương và cuối cùng đã nên duyên vợ chồng.

Có thể thấy kiểu nhân vật như Lý Trinh là thế mạnh của Dương Tử. Nếu Hà Duy Phương là cao thủ trồng mẫu đơn thì Lý Trinh lại dành cả đời để nghiên cứu cách làm ra những ống mực hảo hạng nhất. Nếu Quốc Sắc Phương Hoa gây ấn tượng với bối cảnh cầu kỳ, trang phục rực rỡ đúng đặc trưng đời Đường thì Gia Nghiệp lại tái hiện được khung cảnh mộc mạc, thanh nhã của thời Minh.