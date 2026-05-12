Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

HBO Max sắp cập bến thị trường Việt Nam, phí đăng ký liệu có cao hơn Netflix?

Thiện Dư

HHTO - Nền tảng xem phim HBO Max xác nhận sẽ cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 16/6 tới, mang đến kho phim khổng lồ gồm các thương hiệu đình đám.

Mạng xã hội tuần qua trở nên xôn xao với hàng loạt những tin tức siết chặt vấn nạn xem phim lậu. Cùng lúc đó, thông tin "gã khổng lồ" Warner Bros. Discovery chính thức đưa HBO Max đến thị trường Việt Nam khiến khán giả vô cùng phấn khích. Như vậy sau Netflix, ngôi nhà của hàng loạt thương hiệu bom tấn như DC, Harry Potter... đã đến, hứa hẹn thay đổi cục diện thị trường phim trực tuyến bản quyền trong nước.

696870306-122103381170632485-6010034366172305500-n.jpg
HBO Max cập bến Việt Nam vào ngày 16/6.

Cụ thể, HBO Max sẽ chính thức ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16/6/2026. Hiện tại khi truy cập trang web của nền tảng, khán giả có thể thấy "thời gian, địa điểm rõ ràng". Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện của thương hiệu này tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cạnh tranh với Netflix - một nền tảng xem phim trực tuyến đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm qua.

Đồng thời, dịch vụ HBO GO cũng ra thông báo ngừng hoạt động vào lúc 00:00 ngày 15/6/2026, như một động thái nhường chỗ cho sự nâng cấp toàn diện mang tên HBO Max này.

hbo-max-brand-quilt-credit-hbo-max.jpg

Như đã đề cập, HBO Max sở hữu kho phim khổng lồ đến từ Warner Bros. từ điện ảnh đến truyền hình, với các thương hiệu "tỷ đô" như Harry Potter, siêu anh hùng DC, The Conjuring kinh dị, Trò Chơi Vương Quyền... Bên cạnh đó, nhiều dự án gốc được yêu thích toàn cầu trong những năm qua như The Last of Us (chủ đề thây ma), IT: Welcome to Derry về gã hề ma quái Pennywise, cũng như một loạt dự án Hàn Quốc như Dear X, The Legend of Kitchen Soldier... hứa hẹn khiến người xem "nghẹt thở".

the-legend-of-kitchen-soldier.jpg
welcome-to-derry-will-pennywise.jpg
maude-apatow-and-zendaya-sit-on-top-of-laundry-machines-in-euphoria-season-3.jpg
james-gunn-s-dcu-update-hints-at-david-corenswet-s-superman-future-appearance.jpg
HBO Max sở hữu kho phim khổng lồ từ điện ảnh đến truyền hình.

Tin vui đến từ HBO Max có thể trở thành tiền đề để các ông lớn khác như Disney+, Amazon Prime Video... đẩy mạnh hơn nữa lộ trình ra mắt chính thức tại Việt Nam, mang lại cho khán giả hệ sinh thái giải trí bản quyền đa dạng, chất lượng và xứng đáng "xuống tiền".

Về chi phí và các gói đăng ký, HBO Max vẫn chưa có thông tin chính thức. Song, với phiên bản tại thị trường Mỹ, HBO Max được đánh giá có giao diện dễ sử dụng, cho phép tạo tối đa 5 hồ sơ cá nhân, có hệ thống kiểm soát chặt chẽ và sở hữu mức giá lên đến 22,99 USD/tháng (hơn 600 nghìn đồng) cho phiên bản Premium cao nhất.

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Thiện Dư
#HBO Max #nền tảng trực tuyến #phim trực tuyến #Warner Bros.

Xem thêm

Cùng chuyên mục