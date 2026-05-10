Ngôi sao Stranger Things Millie Bobby Brown “cạch mặt” Netflix, thực hư thế nào?

HHTO - Mặc dù là ngôi sao, là “con cưng” của Netflix khi đóng chính nhiều dự án phim bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh thuộc nền tảng này, nhưng “Eleven” Millie Bobby Brown được cho là đang nỗ lực để chấm dứt hợp đồng, rời khỏi “mái nhà lớn”.

Những ngày qua, thông tin về việc Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel, The Electric State) đang nỗ lực chấm dứt hợp đồng với Netflix râm ran khắp MXH. Theo đó, các thông tin cho rằng hợp đồng hiện tại gần như ràng buộc Millie độc quyền với Netflix, trong khi nữ diễn viên muốn được “tự do” hơn.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết “Eleven” quyết tâm đảm bảo mình vẫn giữ được quyền trở lại với loạt phim Stranger Things trong tương lai - nếu Netflix tiếp tục “vắt sữa” thương hiệu này.

Sự việc Millie Bobby Brown rút khỏi Perfect khiến dự án phim Olympic này không thể tiếp tục như đổ thêm dầu vào lửa, khiến thông tin cô “cạch mặt” Netflix càng trở nên “ồn ào” hơn. Được biết, nếu dự án vẫn tiếp tục thì Millie Bobby Brown sẽ vào vai vận động viên thể dục dụng cụ Olympic Kerri Strug - người giúp đội tuyển Mỹ giành được HCV đồng đội năm 1996 khi thực hiện bài thi với mắt cá chân bị thương nặng. Được biết, Millie rút khỏi Perfect bởi có những bất đồng về mặt sáng tạo với nhà sản xuất phim.

Hiện tại, thông tin Millie Bobby Brown quyết “dứt áo ra đi” khỏi Netflix vẫn chỉ mới dừng ở mức tin đồn. Thực tế, đúng là có một số ồn ào “chính thống” liên quan đến hợp đồng giữa nữ diễn viên và Netflix, nhưng nó đã xảy ra vào năm ngoái và không có liên quan gì đến việc chấm dứt hợp tác.

Cụ thể, vào tháng 2 năm 2025, thông tin về cát-xê một số hợp đồng của Millie Bobby Brown bị rò rỉ. Theo đó, nữ diễn viên nhận được 10 triệu đôla “tiền lương” cho Enola Holmes, đây là mức cát-xê cao nhất từ trước tới nay đối với một diễn viên dưới 20 tuổi. Millie Bobby Brown cũng “cá kiếm” ít nhất 250 ngàn đôla mỗi tập Stranger Things kể từ mùa 3 trở đi.

“Eleven” không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận những con số này. Cô chỉ nói rằng việc bất kỳ hợp đồng nào của một ngôi sao tuổi teen hoặc diễn viên nhí bị công khai như thế rất nguy hiểm.

Millie Bobby Brown trưởng thành cùng khán giả qua các mùa phim Stranger Things.

Millie Bobby Brown trong Enola Holmes.

Có thể thấy, ngoài Perfect - dự án phim Olympic - bị hủy bỏ, Netflix vẫn có không ít các dự án khác có Millie Bobby Brown tham gia. Và tất cả đều rất tiềm năng, đều rất được quan tâm.

Một trong số đó là Enola Holmes 3 - phần phim mới nhất về nữ thám tử tuổi teen Enola Holmes - em gái út của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Phim đã tung ra một số hình ảnh đầu tiên, dấu hiệu cho thấy ngày lên sóng đã đến rất gần.

Được biết, Enola Holmes 3 vẫn sẽ theo chân cô con gái út nhà Holmes khám phá một vụ án được hé lộ là “phức tạp và nguy hiểm hơn bất kỳ vụ án nào mà cô từng đối mặt cho đến nay”. Không chỉ sự nghiệp, tình cảm của Enola trong phần này cũng có nhiều biến động khi cô và chàng Tử tước Tewkesbury ngày càng gắn bó, thậm chí rất có thể khiến nàng thám tử “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Một số hình ảnh từ Enola Holmes 3.

Ngoài Enola Holmes 3, phim hài lãng mạn Just Picture It cũng đang được xúc tiến. Millie Bobby Brown vừa đóng nữ chính, vừa tham gia sản xuất phim, và bạn diễn của cô là nam diễn viên tài năng Gabriel LaBelle (The Fabelmans). Just Picture It kể về hai sinh viên đại học bất ngờ nhận được những bức ảnh từ 10 năm sau khi điện thoại của họ bị lỗi. Những bức ảnh cho thấy cả hai là một cặp vợ chồng hạnh phúc đã có con. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai chưa từng gặp mặt nhau.

Millie Bobby Brown và Gabriel LaBelle (phải).

Một số thông tin cũng cho biết Netflix đang lên kế hoạch chuyển thể Nineteen Steps - cuốn tiểu thuyết đầu tay của Millie Bobby Brown - lên phim điện ảnh. Thậm chí, Netflix và Millie còn ngỏ lời mời đạo diễn từng đoạt giải Oscar Tom Hooper (Les Misérables, The Danish Girl, The Theory Of Everything, Bohemian Rhapsody) “cầm trịch” dự án này.

Nineteen Steps là tiểu thuyết đầu tay của Millie Bobby Brown.

Nội dung cuốn tiểu thuyết Nineteen Steps được lấy cảm hứng từ cuộc đời người bà của Millie Bobby Brown. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ phải đối mặt với chiến tranh, sống sót sau thảm họa tàu điện ngầm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh, bị chia cách khỏi những người thân yêu, đồng thời bắt đầu một mối tình lãng mạn với một phi công Mỹ.