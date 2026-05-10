Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Meryl Streep gây trầm trồ khi đòi quyền lợi cho dàn sao The Devil Wears Prada 2

Thùy Vân

HHTO - Không chỉ là tượng đài diễn xuất của Hollywood, Meryl Streep còn nổi tiếng với những cuộc đàm phán quyền lực phía sau hậu trường. Từ việc đòi quyền lợi công bằng cho dàn diễn viên The Devil Wears Prada 2, nữ minh tinh tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng hàng đầu của mình trong ngành giải trí.

Sau khi The Devil Wears Prada 2 chính thức ra mắt và gây tiếng vang, những câu chuyện hậu trường về cuộc đàm phán thù lao của Meryl Streep nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

anh-3-1.jpg

Theo Variety, Meryl Streep đã tận dụng sức ảnh hưởng của mình nhằm yêu cầu áp dụng điều khoản “Favoured Nations” (tạm dịch: Quyền lợi tương đương). Thỏa thuận này đảm bảo các diễn viên chính đều nhận được chế độ đãi ngộ ngang nhau.

Để đưa bộ ba đình đám Meryl Streep, Anne HathawayEmily Blunt tái xuất trên màn ảnh, hãng phim đã đồng ý với điều khoản trên. Sau quá trình thương lượng, cả ba ngôi sao được cho là đã nhận được mức cát-xê ngang nhau, ước tính khoảng 12,5 triệu đô la (khoảng 325 tỷ đồng) mỗi người.

anh-2-1.jpg
Cả ba ngôi sao được cho là đã nhận được mức cát-xê khoảng 12,5 triệu đô la mỗi người.

Động thái này được nhiều người xem là cách Meryl Streep thể hiện vai trò và sức ảnh hưởng của mình trong dự án. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên thực tế có thể nhận mức thù lao vượt 15 triệu đô la (khoảng 390 tỷ đồng) cho The Devil Wears Prada 2. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận mức thù lao cao ngất ngưởng cho riêng mình, Meryl Streep chọn cách kéo các cộng sự lên cùng một vị thế cân bằng.

anh-4-1.jpg
Nữ diễn viên thực tế có thể nhận mức thù lao vượt 15 triệu đô la.

Đây không phải là lần đầu Meryl Streep khiến các hãng phim phải thay đổi về mức chi trả thù lao. Nhìn lại năm 2006, khi nhận lời mời tham gia phần đầu tiên của The Devil Wears Prada, Meryl Streep từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị ban đầu từ hãng 20th Century Fox vì cho rằng mức lương quá thấp so với giá trị bà mang lại.

anh-1-2.jpg

​Nữ diễn viên đã yêu cầu hãng phim phải tăng gấp đôi mức thù lao từ khoảng 2 triệu đô la lên hơn 4 triệu đô la. “Họ cần tôi... tôi muốn xem liệu mình có thể tăng gấp đôi yêu cầu không”, Meryl Streep chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được xem là một trong những màn thương lượng cát-xê kinh điển và được nhắc lại nhiều tại Hollywood.

unnamed-12.jpg

Thùy Vân
#Meryl Streep #The Devil Wears Prada 2 #đàm phán #quyền lợi #sao Hollywood #Favoured Nations

Xem thêm

Cùng chuyên mục