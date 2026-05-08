Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Cười xỉu khi fanboy Việt "ghen" vì thấy "Quỷ vương" Faker tỏ tình Karina aespa

Thục Uyên

HHTO - Đoạn clip "quỷ vương" Faker nắm tay và tỏ tình Karina (aespa) còn chưa hạ nhiệt, dân tình đã lại "cười xỉu" trước loạt phản ứng hốt hoảng lẫn "cay đắng" ngập trời của hội fanboy Việt khi người Faker nắm tay nói yêu không phải là mình.

Faker góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới của Google Play. Vốn là tuyển thủ với tâm thế "giữ mình như ngọc", việc anh bất ngờ "tỏ tình" Karina (aespa) trong quảng cáo đã trở thành một "cú nổ" đối với cộng đồng mạng.

faker-karina-2.png
Đoạn quảng cáo làm bùng nổ cõi mạng của Faker và Karina.

Không chỉ fan K-Pop "phát hờn" với Faker vì được nắm tay "nữ thần" Karina, hội fan Esports mà chủ yếu là người hâm mộ nam của Faker cũng chung tâm trạng muốn "tranh sủng" với Karina vì được nắm tay "bạch nguyệt quang" của họ.

Trên mạng xã hội, các fanboy dường như đã trải qua cả 4 giai đoạn của nỗi buồn (từ chối, giận dữ, thương lượng, đau buồn), chỉ trừ mỗi giai đoạn "chấp nhận" càng làm netizen cười bò:

faker-karina-1.png

"Cảnh nắm tay đâu có thấy cả mặt, chắc gì đây đã là tay của Faker?"

"Đáng lẽ người ấy phải là tôi"

"Karina là ai? Có hiểu Faker như tôi không?"

"Tôi cũng muốn nắm tay"

"That should be me, holding your hands (Đáng lẽ đó phải là anh, người được nắm tay em)" (lời bài hát của Justin Bieber)

"Đáng lẽ người nắm tay Faker phải là tôi, à không, Karina dịch ra cho em nhờ xíu, à không"

Từ năm 2013 đến nay, Faker vẫn luôn duy trì phong độ chiến đấu ổn định tại các giải vô địch Chung Kết Thế Giới của Liên Minh Huyền Thoại, được fan Esports ưu ái gọi bằng biệt danh "Quỷ Vương Bất Tử” và cũng được xem là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử. Với thành tích "sáng lòa" này, Faker cũng trở thành tuyển thủ đặc biệt sở hữu "lực lượng" fanboy khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới.

faker-t1-lol.jpg

Không chỉ là "bạch nguyệt quang" của các fan Esports, Faker được gọi là "Idol của các idol" vì ngay cả các nghệ sĩ K-pop nổi tiếng cũng liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng anh.

1778231741074.png
BTS là một trường hợp fanboy nổi tiếng của Faker. Đội sản xuất của chương trình BTS's Trip còn chèn hẳn chú thích "Faker vĩ đại" khi BTS thảo luận về anh.

Tuy sở hữu danh tiếng đỉnh cao nhưng Faker lại là một tuyển thủ kín tiếng, chỉ tập trung vào chuyên môn của mình. Suốt gần một thập kỷ thi đấu, các fan rất hiếm khi thấy anh tiếp xúc với người khác giới. Trước chiến dịch lần này, không chỉ có Google Play được khen vì "nước đi" thông minh, mà ngay cả các fan cũng hài lòng vì sắp sửa được thấy một khía cạnh bẽn lẽn trong tình yêu đầy khác lạ của "Quỷ vương".

unnamed-12.jpg

Thục Uyên
#Faker #Faker tỏ tình Karina #Karina #aespa #Faker google play #Faker nắm tay Karina #fanboy #Esports #Kpop

Xem thêm

Cùng chuyên mục