Cười xỉu khi fanboy Việt "ghen" vì thấy "Quỷ vương" Faker tỏ tình Karina aespa

HHTO - Đoạn clip "quỷ vương" Faker nắm tay và tỏ tình Karina (aespa) còn chưa hạ nhiệt, dân tình đã lại "cười xỉu" trước loạt phản ứng hốt hoảng lẫn "cay đắng" ngập trời của hội fanboy Việt khi người Faker nắm tay nói yêu không phải là mình.

Faker góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới của Google Play. Vốn là tuyển thủ với tâm thế "giữ mình như ngọc", việc anh bất ngờ "tỏ tình" Karina (aespa) trong quảng cáo đã trở thành một "cú nổ" đối với cộng đồng mạng.

Đoạn quảng cáo làm bùng nổ cõi mạng của Faker và Karina.

Không chỉ fan K-Pop "phát hờn" với Faker vì được nắm tay "nữ thần" Karina, hội fan Esports mà chủ yếu là người hâm mộ nam của Faker cũng chung tâm trạng muốn "tranh sủng" với Karina vì được nắm tay "bạch nguyệt quang" của họ.

Trên mạng xã hội, các fanboy dường như đã trải qua cả 4 giai đoạn của nỗi buồn (từ chối, giận dữ, thương lượng, đau buồn), chỉ trừ mỗi giai đoạn "chấp nhận" càng làm netizen cười bò:



"Cảnh nắm tay đâu có thấy cả mặt, chắc gì đây đã là tay của Faker?"

"Đáng lẽ người ấy phải là tôi"

"Karina là ai? Có hiểu Faker như tôi không?"

"Tôi cũng muốn nắm tay"

"That should be me, holding your hands (Đáng lẽ đó phải là anh, người được nắm tay em)" (lời bài hát của Justin Bieber)

"Đáng lẽ người nắm tay Faker phải là tôi, à không, Karina dịch ra cho em nhờ xíu, à không"

Từ năm 2013 đến nay, Faker vẫn luôn duy trì phong độ chiến đấu ổn định tại các giải vô địch Chung Kết Thế Giới của Liên Minh Huyền Thoại, được fan Esports ưu ái gọi bằng biệt danh "Quỷ Vương Bất Tử” và cũng được xem là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử. Với thành tích "sáng lòa" này, Faker cũng trở thành tuyển thủ đặc biệt sở hữu "lực lượng" fanboy khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ là "bạch nguyệt quang" của các fan Esports, Faker được gọi là "Idol của các idol" vì ngay cả các nghệ sĩ K-pop nổi tiếng cũng liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng anh.

BTS là một trường hợp fanboy nổi tiếng của Faker. Đội sản xuất của chương trình BTS's Trip còn chèn hẳn chú thích "Faker vĩ đại" khi BTS thảo luận về anh.

Tuy sở hữu danh tiếng đỉnh cao nhưng Faker lại là một tuyển thủ kín tiếng, chỉ tập trung vào chuyên môn của mình. Suốt gần một thập kỷ thi đấu, các fan rất hiếm khi thấy anh tiếp xúc với người khác giới. Trước chiến dịch lần này, không chỉ có Google Play được khen vì "nước đi" thông minh, mà ngay cả các fan cũng hài lòng vì sắp sửa được thấy một khía cạnh bẽn lẽn trong tình yêu đầy khác lạ của "Quỷ vương".

​