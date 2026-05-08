Tiểu thư "Hẹn Hò Chốn Công Sở" chuyển nghề "điển trai" đến mức khán giả khó chờ thêm

Sam

HHTO - Seol In Ah (Hẹn Hò Chốn Công Sở, Dưa Hấu Lấp Lánh...) đang khiến toàn mạng muốn "nổ tung" ngay khi hình ảnh chính thức đầu tiên của bộ phim chuyển thể từ webtoon "Why Don’t You Know She’s a Woman?" được hé lộ.

tvN và Prime đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Love in Disguise. Im Si Wan phiên bản "tổng tài" Yoon Yi Jun đẹp như thường lệ. Trong khi Seol In Ah/ Seo Ri Na khiến người hâm mộ cũng "giật mình" với bức hình cải trang nam.

Seol In Ah có duyên với tóc ngắn, từ kiểu tóc chấm vai của tiểu thư Young Seo - Hẹn Hò Chốn Công Sở, tóc bob của cô bạn Sekyung - Dưa Hấu Lấp Lánh, "cân đẹp" cả mullet trong Ma Ơi Kiện Ai vai Na Hee Joo. Ở Love in Disguise, cô "bảnh trai tuyệt đối" khi để leaf cut.

Từ Naver đến X, dân mạng "đảo điên" vì bức ảnh nhá hàng của thư ký Kang (Seol In Ah). Người hâm mộ tiểu thuyết và webtoon hài lòng, "người qua đường" khẳng định sẽ xem Love in Disguise từ tập đầu tiên. Fan muốn nhà đài chiếu liền, chiếu gấp vì phấn khích không muốn đợi thêm.

Love in Disguise chuyển từ tiểu thuyết, webtoon nổi tiếng Why Don’t You Know She’s a Woman?, thuộc thể loại tình cảm, giật gân. Phim dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm nay.

Ảnh cut khác của phim do Prime tiết lộ.

Im Si Wan vào vai Yoon Yi Jun - người thừa kế của tập đoàn kinh doanh hàng đầu Taegang. Anh sở hữu địa vị, ngoại hình và trí tuệ nhưng nhạy cảm thái quá, ám ảnh chủ nghĩa hoàn hảo. Điều này khiến Yoon Yi Jun trở thành "anh sếp" khó chiều, "đuổi" nhân viên. Sau khi bị coi là nghi phạm chính trong một vụ giết người xảy ra tại công ty, Yi Jun tự cô lập bản thân khỏi thế giới, cho đến khi anh thuê một thư ký riêng.

Thư ký riêng ấy là Kang Jae Hee (Seol In Ah đóng). Cô là cựu sĩ quan đặc nhiệm chuyên thâm nhập vào các tổ chức phạm tội. Lần này, Jae Hee cải trang thành đàn ông, ứng tuyển vào vị trí thư ký của Yoon Yi Jun để bí mật điều tra sự thật về vụ án mạng. Vừa đối mặt với hiểm nguy, cô vừa phải chịu đựng sự khó lường của ông chủ khó tính.

Giữa nghi phạm - điều tra viên, giữa cấp trên nhạy cảm - thư ký tận tụy, Yoon Yi Jun và Kang Jae Hee vướng vào những vai trò chồng chéo, biến động không ngừng. Khi dành nhiều thời gian bên nhau, họ bắt đầu khám phá những khía cạnh của nhau mà họ chưa từng ngờ tới, dần làm mờ đi ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, tạo tiền đề cho một cuộc chiến tâm lý căng thẳng nhưng ngọt ngào, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn chính của bộ phim.

