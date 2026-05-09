Sau khi chia tay Baifern, nam thần Thái Lan không còn nói chuyện với mẹ nữa

HHTO - Cặp đôi Nine Naphat - Baifern Pimchanok tuy “phim giả tình thật” nhưng đã không có được cái kết đẹp như trong “Friendzone”. Mới đây, nam thần Thái Lan thú nhận rằng ngày mà anh chia tay Baifern cũng là ngày anh không còn nói chuyện với mẹ mình nữa.

Mới đây, nam diễn viên Thái Lan Nine Naphat tiết lộ anh hiện đang có bạn gái, cô 30 tuổi. Anh muốn mối quan hệ này diễn ra từ từ, tự nhiên, do đó mong muốn được giữ sự riêng tư về chuyện tình cảm này. Thông tin Nine Naphat đã có bạn gái không khiến các fan sốc, mà là tuyên bố nam diễn viên đã cắt đứt quan hệ với mẹ mình.

Nine Naphat nói rằng kể từ buổi họp báo lớn hồi đó (ý muốn nhắc đến buổi họp báo khi anh thông báo chia tay với nữ diễn viên Baifern Pimchanok), anh đã không còn liên lạc với mẹ mình nữa. Tức là đã gần 2 năm, Nine và mẹ đã không còn nói chuyện với nhau. Nam diễn viên nói rằng hiện anh đã 30 tuổi, anh muốn được hạnh phúc, muốn sống cuộc sống riêng của mình.

Tiết lộ đó của Nine Naphat khiến MXH xôn xao khi hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa nam diễn viên và mẹ anh, trái ngược với hình ảnh trước đây hai mẹ con “như hình với bóng”. Được biết, Nine là con trai duy nhất của mẹ anh.

Từ khi Nine bước chân vào giới giải trí, mẹ anh luôn chăm sóc và đồng hành cùng anh với vai trò vừa là mẹ, vừa là quản lý. Khán giả luôn thấy hai mẹ con đồng hành bên nhau, dù là trong công việc hay cuộc sống riêng tư. Khi đạt được thành công, Nine đã mua cho mẹ căn nhà trị giá cả trăm triệu đôla.

Nine và Baifern được "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi trong Friendzone.

Mối quan hệ giữa Nine Naphat và mẹ anh có dấu hiệu rạn nứt vào khoảng thời gian nam diễn viên hẹn hò với Baifern Pimchanok. Cả hai lần đầu hợp tác trong phim điện ảnh Friendzone (2019), sau đó tiếp tục sánh đôi trong phim truyền hình Sợi Dây Hoàng Lan (2022). Cả hai đẹp đôi và ăn ý trên màn ảnh đến mức các fan nhiệt tình “đẩy thuyền”, mong muốn cả hai “phim giả tình thật”, hẹn hò ngoài đời.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok duy trì mối quan hệ thân thiết, có lẽ là “trên tình bạn, dưới tình yêu” cho đến năm 2022. Vào tháng 9 năm đó, khi gặp nhau tại Milan (Ý) vì lịch làm việc trùng nhau, Nine nhận ra rằng anh muốn vượt qua ranh giới bạn bè với Baifern. Sau đó, vào cuối tháng 11/2022, Nine đã tỏ tình; và Baifern trả lời cô "sẵn sàng để được theo đuổi" vào đầu tháng 12/2022.

Chuyện tình từ màn ảnh bước ra đời thực đẹp như mơ của Nine Naphat và Baifern Pimchanok chính thức bắt đầu từ đầu năm 2023, khi cả hai cùng đi nghỉ ở nước ngoài nhân dịp đầu năm mới và đăng ảnh công khai. Sau đó, cả hai tiếp tục chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khác, công khai xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chuyến đi Thụy Sĩ vào tháng 5/2024 lại là chuyến đi cuối cùng của họ bên nhau.

Sau đó, tin đồn cả hai chia tay xuất hiện, nguyên nhân được suy đoán rằng có liên quan đến mẹ của Nine Naphat. Vào tháng 7/2024, Nine Naphat thông báo anh và Baifern đã chia tay. Nam diễn viên nhận về mình trách nhiệm về sự mất cân bằng trong mối quan hệ giữa mẹ và bạn gái (nay đã trở thành bạn gái cũ). Anh cũng ca ngợi Baifern là một cô gái tuyệt vời, rằng anh không hối tiếc khoảng thời gian họ bên nhau.

Nine Naphat trong buổi họp báo thông báo chia tay với Baifern năm 2024.

Tin đồn mối quan hệ giữa Nine Naphat và mẹ anh rạn nứt bắt đầu vào ngày 30/1/2025. Nam diễn viên đã tổ chức lễ tân gia với sự tham gia của bạn bè thân thiết và người thân, nhưng mẹ anh lại vắng mặt. Kể từ đó, không có bức ảnh nào của Nine Naphat và mẹ anh chụp chung được công bố công khai nữa.