Perfect Crown tập 11, 12: Đại quân tỉnh lại "quét map", đứa trẻ bí mật là ai?

HHTO - Tập 10 của "Perfect Crown" (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) đã khơi dậy tò mò của khán giả về màn bắt tay của phản diện và đứa trẻ bí mật mà Đại phi nhắc đến. Rating tập cuối có thể đưa Perfect Crown trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất năm nay?

*Bài viết có tiết lộ và suy đoán nội dung phim

Cuối tập 10, Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) bị hại bằng trận hỏa hoạn giống hệt tiên vương - anh trai của anh. Seong Hui Ju (IU) đã lao vào lửa tìm anh. Lee Ahn bất tỉnh nhưng bên ngoài đã lan truyền tin đồn anh băng hà. Kẻ muốn anh chết chỉ có Phủ viện quân - bố ruột của Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon). Kết tập có cảnh ông và Thủ tướng đứng đối diện nhau đầy nguy hiểm.

Nếu vụ hỏa hoạn đúng là ông ta gây ra thì phe phản diện của Perfect Crown quả thực nhàm chán khi liên tục dùng lại chiêu cũ. Nhưng nếu sự việc này có sự thúc đẩy của Đại quân Lee Ahn thì diễn biến sẽ thú vị hơn một chút. Mục đích là giúp anh và phía Thủ tướng thu thập được đầy đủ bằng chứng để vạch trần lão ta, bao gồm cả hàng loạt vết nhơ trong kinh doanh trước đó.

Thủ tướng Min sẽ hại người bạn thân Lee Ahn chỉ để giành lại Hui Ju?

Lợi dụng lúc Lee Ahn bất tỉnh, Min Jeong Woo đã thao túng Đại phi lên nắm quyền hoàng gia. Có vẻ họ đang nỗ lực bằng mọi giá để bác bỏ thánh chỉ thoái vị, nhường ngôi của tiểu Bệ hạ.

Tuy nhiên, có khả năng Yi Rang sẽ đứng về phe của Lee Ahn và Seong Hui Ju. Chính cô cũng quá mệt mỏi với việc sống cuộc đời bị định sẵn và giấu đi khát vọng thực sự. Cô đã biết con trai mình và Lee Ahn có mặt trong phòng lúc tiên vương viết di chiếu rồi cãi vã với cô. Thánh chỉ mới y hệt như di chiếu chồng cô từng viết. Liệu Yi Rang có nhận ra Lee Ahn không chỉ nghe - đọc mà thực sự đang nắm trong tay tờ di chiếu chưa cháy hết?

Tập 11 và 12 của Perfect Crown sẽ không chỉ phải đưa ra đáp án cho câu hỏi ai là người gây nên vụ hỏa hoạn hại Lee Ahn mà còn cả một chuỗi sự việc từ đầu tiên đến giờ: Kẻ sai người gây tai nạn xe cho Hui Ju, đứng sau vụ hạ độc ở hôn lễ... Đại quân tỉnh dậy sẽ vạch trần tất cả, một lần "quét map" hoàng cung?

Seong Hui Ju sẽ không ngồi yên. Cô và có lẽ là cả gia đình cùng tập đoàn Castle sẽ vào cuộc để tìm ra kẻ chủ mưu sau vụ hỏa hoạn hại Đại quân.

Một trong những điểm đáng chú ý ở 2 tập cuối sẽ nhân vật bí mật - "đứa trẻ ta đã lén giấu" mà Đại phi Yi Rang nhắc đến. Cô đang toan tính điều gì? Đứa trẻ đó là quân bài phù trợ cho Lee Ahn hay chính cha ruột cô?

Tài khoản Instagram do mẹ của Si Woo vận hành đã spoil (tiết lộ sớm) cậu nhóc có cảnh cùng Byeon Woo Seok. Có hai giả thuyết được đặt ra: Một là Si Woo chính là đứa bé mà Yi Rang nhắc đến; hoặc là nhóc tì này sẽ nhập vai con trai của Lee Ahn - Hui Ju.

Một số khán giả đưa ra suy đoán khác. Họ cho rằng "đứa trẻ" mà Yi Rang nhắc đến nằm ở "thì quá khứ". Người này hiện đã trưởng thành và có thể là Choi Hyun - phụ tá của Đại quân. Bởi trong tập trước có chi tiết anh chia sẻ bản thân là trẻ mồ côi, từ bé xíu đã bị bỏ lại trước cửa tư dinh rồi được nhận nuôi.

Em bé Si Woo sẽ xuất hiện trong 2 tập cuối của Perfect Crown với vai trò gì?

Ngoài việc kẻ phản diện bị lật mặt, Perfect Crown tập cuối sẽ chào đón một cuộc cải cách của hoàng gia và cả xã hội. Cuộc hôn nhân của Lee Ahn - Seong Hui Ju đã là bước đệm cho tầm ảnh hưởng của việc xóa đi rào cản danh phận, địa vị. Họ sẽ cùng nhau thiết lập một trật tự mới chăng? Tại đó, sẽ không có tiên vương hay tiểu Bệ hạ thứ 2 - những người không muốn và không đủ năng lực cáng đáng trọng trách của ngai vị? Rộng hơn là bất cứ ai, dù là trong hay ngoài hoàng gia, đều sẽ được sống đúng với con người, khát vọng của mình?

Teaser Perfect Crown tập 11.

Perfect Crown tập 10 ghi nhận rating 13,3% - cao nhất trong các tập đã phát sóng. Theo đó, bộ phim này đang là tác phẩm có tỉ suất người xem cao thứ 2 trong năm 2026 (chỉ sau The Judge Returns - 13.6%). Cách biệt là rất nhỏ. Chỉ cần đẩy thêm một cú twist nhỏ cho tập cuối, Perfect Crown gần như nắm chắc vươn lên đầu bảng phim truyền hình (mini-series) có rating cao nhất năm nay.

Hai tập cuối của Perfect Crown sẽ lên sóng vào ngày 15 - 16/5. Khán giả có thể theo dõi trên MBC, Disney+, Hulu, Wavve, TVing.