Không phải K-Pop, ký hiệu "bắn tim" do huyền thoại Michael Jackson tạo nên?

HHTO - Hành động "bắn tim" nổi tiếng trở thành đề tài tranh luận khi được cho là bắt nguồn từ "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson chứ không phải các idol K-Pop.

Trong lúc bộ phim Michael - tiểu sử về Michael Jackson đang được đón nhận đông đảo, lập thành tích doanh thu ấn tượng toàn cầu, những chủ đề về "Ông hoàng nhạc Pop" được người hâm mộ chia sẻ trở lại. Trong đó, thực hư chuyện nam nghệ sĩ là chủ nhân đầu tiên của hành động "bắn tim", thay vì bắt nguồn từ K-Pop được bàn tán xôn xao.

Hình ảnh Michael Jackson "bắn tim" vào những năm 60 gây chú ý trở lại.

Trên mạng xã hội gần đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh và video thời Michael Jackson còn trẻ. Trong một màn trình diễn ca khúc Never Can Say Goodbye cùng các anh em nhóm Jackson 5, Michael Jackson được cho là đã làm hành động "bắn tim" bằng ngón cái và ngón trỏ.

Khoảnh khắc này giờ đây được chia sẻ lại nồng nhiệt, khiến khán giả thích thú. Một số người bày tỏ sự khó tin nhưng cũng không thể không khẳng định Michael Jackson đã làm động tác này từ những năm 60. Ngoài ra, video này thực chất đã được lan truyền vào thời điểm năm 2022, khi công nghệ AI vẫn còn sơ khai. Để cụ thể hơn về mốc thời gian, video tạo bằng AI đầu tiên được công khai, trong đó là hình ảnh Will Smith ăn mì Ý xuất hiện từ tận năm 2023.

Khoảnh khắc Michael Jackson "bắn tim" khi đang hát bài Can Never Say Goodbye. Nguồn: @mjjkingofpop999

Chủ đề Michael Jackson là tác giả của động tác "bắn tim" thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng, nhất là vào thời điểm bộ phim Michael đang "tung hoành" tại rạp chiếu. Mặc dù vậy, không ít khán giả vẫn bày tỏ sự nghi ngờ, khiến cho nguồn gốc thật sự của hành động "bắn tim" chưa được xác nhận chính thức.



Trước đó, ký hiệu "bắn tim" này được cho là xuất hiện từ thập niên 90 tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Ban đầu, nó có tên là "Timid V", sau đó bắt đầu chuyển thành "bắn tim" (hay finger heart) vào thập niên 2000. Tuy nhiên, khoảnh khắc nó bắt đầu trở thành động tác phổ biến trong làng giải trí được cho là bắt đầu từ nữ diễn viên viên Kim Hye Soo. Còn về mảng K-Pop nói riêng, động tác được Nam Woo Hyun - thành viên nhóm INFINITE thực hiện lần đầu vào năm 2011.

Kim Hye Soo thực hiện động tác vào năm 2010.

Động tác đơn giản này nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan rộng khắp châu Á và trở thành trào lưu. Năm 2018 tại Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang, những mẫu găng tay được thiết kế với ký hiệu "bắn tim" này được phát hành rộng rãi, tạo nên hiệu ứng văn hóa mạnh mẽ. Từ năm 2021, ký hiệu "bắn tim" chính thức được tạo thành nhãn dán và được sử dụng trên nhiều nền tảng, trong đó có cả iOS 15.4 của Apple.