Review The Devil Wears Prada 2: Luôn nỗ lực để rực rỡ, dẫu thế giới xung quanh có lụi tàn

HHTO - Gặp lại sau 20 năm kể từ phần phim đầu tiên, dường như mọi thứ trong “The Devil Wears Prada 2” đã khác đi nhiều, kể cả thời trang lẫn cuộc sống của các nhân vật quen thuộc. Không chắc phần mới này hay hơn phần đầu, nhưng cũng không cần phải thế thì phim mới đáng để xem.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Trong dòng thời gian của chúng ta, 20 năm đã trôi qua kể từ phần đầu của The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) công chiếu vào năm 2006. Trong dòng thời gian của phim, cũng đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Andrea Sachs (Anne Hathaway), hay còn gọi là Andy, rời khỏi tạp chí thời trang Runway để theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo.

Thực tế, sau đó Andy đã rong ruổi nhiều nơi, viết nhiều bài báo có giá trị. Cô còn nhận được giải thưởng báo chí. Có thể nói giấc mơ nghề nghiệp của cô đã thành sự thật. Nhưng cuộc đời trớ trêu, hóa ra giấc mơ rất dễ tan vỡ, Andy còn chưa kịp lên nhận giải thưởng thì đã nhận được tin bị cho nghỉ việc thông qua một tin nhắn. Ngành báo chí xuất bản đang xuống dốc, các cây bút dù tài năng đến mấy cũng đang mất dần công việc của mình, kể cả Andy.

Định mệnh dẫn lối đưa Andy quay trở lại tạp chí thời trang Runway theo một lời mời làm việc. Nhưng lần này cô không phải là trợ lý cá nhân mua cà phê hay đi lấy đồ giặt ủi cho sếp nữa, mà là biên tập viên một chuyên đề trên Runway. Cô lại làm việc với bà sếp "ác quỷ" Miranda (Meryl Streep), gặp lại “thuyền phó” Nigel (Stanley Tucci).

Sau 20 năm, tờ tạp chí thời trang từng là hàng đầu cũng không thể đứng ngoài dòng chảy của thời đại. Ngân sách cho tờ tạp chí không còn khổng lồ như trước. Giờ đây, giá trị của bài viết không còn nằm ở nội dung mà ở những con số hiển thị lượt xem, lượt tương tác. Quyền quyết định gu thẩm mỹ vốn nằm trong tay biên tập viên giờ bị lung lay trước “tư bản”, mỉa mai hơn nữa là “chủ” một tạp chí thời trang lại có gu ăn mặc vô cùng nhàm chán.

Khi The Devil Wears Prada 2 bắt đầu câu chuyện của mình, danh tiếng của Runway còn bị giáng một đòn mạnh bởi một bài báo thiếu nghiên cứu về một thương hiệu. Khủng hoảng khiến các nhà quảng cáo cân nhắc rời bỏ “con tàu chìm”, Miranda phải cứu vãn tình hình bằng cách đi đến gặp Emily (Emily Blunt). Giờ đây, Emily đang làm việc ở Dior, nơi mà khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng đến cách giới siêu giàu tiêu tiền cho những món đồ xa xỉ.

Lần này, trong The Devil Wears Prada 2, “kẻ thù” không còn là Miranda, cũng chẳng phải là Emily. Kẻ thù chính là “thời đại”. Không chỉ Andy phải trải qua cú sốc mất việc, ngay cả Miranda một thời kiêu ngạo cũng phải ém xuống cái tôi của mình. Bà buộc phải cẩn trọng từ ngữ khi nói chuyện, đi máy bay hạng phổ thông, thậm chí còn phải tự treo áo khoác.

Miranda chật vật lèo lái con thuyền Runway vượt qua dòng lũ xoáy, nhưng liệu có thành công? Runway sẽ trụ vững, lạc quan hơn là trở lại thời hoàng kim, hay phải chịu cảnh “chìm xuồng” như nhiều tờ báo khác?

Phải nói rằng về mặt hình ảnh hay những bộ váy áo, The Devil Wears Prada 2 là một bước thụt lùi so với phần phim đầu. Tuy thời trang trong phim vẫn đẹp, nhưng khi ngắm chúng không còn cảm thấy choáng ngợp nữa. Hình ảnh, âm thanh, những chuyển động hay cắt cảnh của phần 2 không thực sự mượt mà. Phim có một sự vụng về nho nhỏ, như một bài báo vẫn còn lỗi biên tập. Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng điều đó lại rất phù hợp với bối cảnh và thông điệp của phần 2. Rõ ràng mọi thứ đang bớt bóng bẩy đi, bớt hào nhoáng hơn.

The Devil Wears Prada 2 mang vẻ đẹp của hoàng hôn, thời khắc cuối cùng thế gian còn ánh sáng trước khi bóng tối ập đến. Đặc biệt thông qua hình ảnh của Miranda. Dù đã cố gắng bộc lộ càng ít dấu hiệu yếu đuối của mình càng tốt, Miranda cũng không thể giấu đi ánh mắt u sầu khi đối mặt với một thế giới đang tàn lụi, khi thời đại hoàng kim mà bà từng sống đã kết thúc. Dù vẻ mặt bà cố giữ thái độ thản nhiên, nhưng ánh mắt bà vẫn phản chiếu nỗi chua xót, khi người ta nói về việc AI sẽ thay thế con người sáng tạo, rằng những di sản văn hóa có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì trong thời đại ngày nay.

Mặc dù là một phim nói về một tạp chí thời trang, nhưng sức hút của The Devil Wears Prada - gồm cả hai phần phim - chưa bao giờ hoàn toàn là về thời trang. Yếu tố giúp phim sống với khán giả luôn luôn là bởi con người, bởi hành trình của họ.

The Devil Wears Prada 2 là một bộ phim về những người tiếp tục làm việc trong một ngành công nghiệp đã bão hòa. Họ không chỉ nỗ lực để được hào nhoáng, hay để giữ “miếng cơm manh áo”, mà là họ khao khát để không đánh mất giá trị của chính mình. Những người như Miranda, Nigel, Andy, thậm chí là Emily, đều đang nỗ lực để làm hoàn hảo công việc của mình trong một thế giới không còn hoàn hảo với họ nữa.

The Devil Wears Prada 2 không bác bỏ số hóa hay mạng xã hội. Nó không chống lại dòng chảy của thời đại hay cố gắng đi ngược dòng. Nhưng nó nói rằng văn hóa không chỉ là những con số, dù là lượt xem hay lượt tương tác; văn hóa không nên do thuật toán hay hiệu quả chi phí quyết định. Nếu chỉ mải mê đuổi theo những thứ đó, văn hóa không thể được gìn giữ hay nuôi dưỡng, nó chỉ bị rút ruột, để rồi cuối cùng thứ còn lại chỉ là những điều nhạt nhẽo vô vị.

Nếu so với phần đầu, có thể The Devil Wears Prada 2 chưa thể vượt qua cả về hình ảnh lẫn câu chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa là phim không đáng xem, ngược lại phần 2 có một câu chuyện mang một sức nặng riêng mà những ai đã yêu thích phần 1 đều cảm thấy hài lòng. Ngay cả khi bạn không yêu thời trang, bạn cũng sẽ yêu những con người cố gắng tạo ra hy vọng từ sự tuyệt vọng, những người luôn nỗ lực vì những điều có giá trị - đầu tiên là với chính họ.

Nếu phải nói về điểm trừ khó chịu nhất của The Devil Wears Prada 2? Khá chắc chắn đó là chuyện tình nhạt nhẽo giữa Andy với một ông trùm bất động sản người Úc nhàm chán. Phim nên cắt bỏ hết những đoạn hẹn hò của cả hai, thay vào đó cho Andy đi ăn trưa với Nigel hay Emily nhiều hơn một chút, để họ đối thoại, như thế phim sẽ thú vị hơn nhiều.

The Devil Wears Prada 2 hiện đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.