Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Z REVIEW

Chưa hết "lụy" Naruto, đây là 5 anime tương tự xứng đáng để bạn "cày" Hè này

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Những anime này sở hữu cốt truyện, không khí và phong cách tương tự Naruto, đặc biệt khai thác hành trình trở thành chiến binh thực thụ của nhân vật chính.

Dù hành trình đã khép lại từ lâu nhưng Naruto vẫn là biểu tượng anime về về lòng kiên trì, tình đồng đội và những cuộc chiến rực lửa. Dành cho bất kỳ ai vẫn chưa dứt khỏi Làng Lá và nhóm bạn nhẫn giả tài năng, đây là danh sách 5 tác phẩm có không khí, chiều sâu cốt truyện tương tự để xem trong lúc "cha đẻ" Masashi Kishimoto ra mắt những dự án mới.

aaaabrfoktzlfnffc21y5uadxqlmt4c4pizbbbwqxbikqpv-xcfb5hdg-q5n1xrgd6tuybk9crd34r3czqwdm5fdhgddrborl07qfxeb.jpg

Law of Ueki (Luật Của Ueki)

Nếu Naruto bắt đầu với danh hiệu "kẻ đội sổ" thì Kosuke Ueki trong Law of Ueki lại sở hữu một năng lực nghe có vẻ vô hại, đó là... biến rác thành cây xanh. Trong cuộc chiến quyết liệt để tìm ra vị Vua của Thiên giới, Ueki phải đối đầu với những đối thủ có sức mạnh hủy diệt.

x1080-8034.jpg

Điểm hấp dẫn của anime này nằm ở cách nhân vật chính dùng tư duy nhạy bén và ý chí kiên định để giải quyết các "bài toán" chiến đấu phức tạp. Đây là minh chứng cho thấy sự thông minh và bản lĩnh của người anh hùng quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh thô kệch.

Dragon Quest: The Adventure of Dai (Dấu Ấn Rồng Thiêng)

Câu chuyện trong Dragon Quest kể về Dai - một cậu bé mồ côi lớn lên giữa hòn đảo đầy quái vật. Cậu mang đậm dáng dấp của Naruto, từ ước mơ trở thành chiến binh hùng mạnh và cách mà cậu "tầm sư học đạo" dưới sự chỉ dẫn của thầy Avan. Từ đó, Dai khai phá sức mạnh tiềm ẩn và tuyệt kỹ "Avan Strash" huyền thoại.

741f0ba8e215ac63c10065dbc79f1507ece6cb3a25c422d45e3376cd1a1926e2.jpg

Mối quan hệ thầy trò sâu sắc, cùng sự hy sinh vì đồng đội và định mệnh khắc nghiệt đã biến dự án này thành một sử thi đầy cảm xúc, rất phù hợp cho những ai yêu thích những câu chuyện "từ số 0 thành anh hùng" tương tự chàng Hokage nổi tiếng.

The Heroic Legend of Arslan (Truyền Thuyết Anh Hùng Arslan)

Rời xa nhẫn thuật biến hóa, The Heroic Legend of Arslan đưa khán giả đến với những cuộc chiến chính trị và chiến lược quân sự tầm cỡ. Sau khi vương quốc bị xâm chiếm, Hoàng tử Arslan phải tập hợp những chiến binh tinh nhuệ nhất để giành lại giang sơn.

Dự án anime này đề cao khả năng lãnh đạo, sự trưởng thành của một vị vua trẻ và cái giá của hòa bình. Sự kết hợp giữa mưu lược và sức mạnh trên chiến trường tạo nên một bản anh hùng ca vừa kịch tính vừa sâu sắc.

heroic-legend-of-arslan-s1-p1-1.jpg

Samurai Champloo

Lấy bối cảnh thời kỳ Edo nhưng lại được hòa âm bởi âm hưởng hiện đại, Samurai Champloo là một kiệt tác độc bản, thể hiện rõ rệt tinh thần của "đàn anh" Naruto. Phim kể về bộ ba bất đắc dĩ bao gồm gã giang hồ Mugen, lãng khách Jin và cô gái trẻ Fuu cùng nhau chinh phục những thử thách khó nhằn để trở nên vĩ đại.

Nếu ai yêu thích sự cạnh tranh giữa Naruto và Sasuke, mối quan hệ "vừa là đối thủ, vừa là cộng sự" giữa Mugen và Jin chắc chắn sẽ tạo nên những khoảnh khắc thú vị tương tự. Bên cạnh đó, những màn giao đấu trên nền âm nhạc độc đáo biến phim trở thành trải nghiệm không thể trộn lẫn.

04.jpg

Flame of Recca

Cuối cùng là Flame of Recca, bộ anime có nhiều điểm tương đồng nhất với thế giới nhẫn giả của Naruto. Trong câu chuyện này, nam chính Recca Hanabishi vốn là hậu duệ của bộ tộc ninja cổ xưa, sở hữu năng lực điều khiển lửa thông qua 8 con rồng lửa khác nhau.

mv5bywyxmdnlogytzmu0mi00mzewltlkm2utzgu2mdjkmjkzn2jjxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Phim tập trung vào yếu tố huyết thống, các giải đấu khắc nghiệt và quá trình kiểm soát sức mạnh nội tại để bảo vệ bạn bè. Những trận chiến đội hình đầy tính chiến thuật và thế giới ngầm hiểm nguy sẽ khiến những người hâm mộ trung thành của thể loại phim trưởng thành, nhẫn thuật cảm thấy vô cùng hoài niệm.

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Thiện Dư (Tổng hợp)
#anime #Naruto #Law of Ueki #Dragon Quest: The Adventure of Dai #The Heroic Legend of Arslan #Samurai Champloo #Flame of Recca

Xem thêm

Cùng chuyên mục