Chưa hết "lụy" Naruto, đây là 5 anime tương tự xứng đáng để bạn "cày" Hè này

HHTO - Những anime này sở hữu cốt truyện, không khí và phong cách tương tự Naruto, đặc biệt khai thác hành trình trở thành chiến binh thực thụ của nhân vật chính.

Dù hành trình đã khép lại từ lâu nhưng Naruto vẫn là biểu tượng anime về về lòng kiên trì, tình đồng đội và những cuộc chiến rực lửa. Dành cho bất kỳ ai vẫn chưa dứt khỏi Làng Lá và nhóm bạn nhẫn giả tài năng, đây là danh sách 5 tác phẩm có không khí, chiều sâu cốt truyện tương tự để xem trong lúc "cha đẻ" Masashi Kishimoto ra mắt những dự án mới.

Law of Ueki (Luật Của Ueki)

Nếu Naruto bắt đầu với danh hiệu "kẻ đội sổ" thì Kosuke Ueki trong Law of Ueki lại sở hữu một năng lực nghe có vẻ vô hại, đó là... biến rác thành cây xanh. Trong cuộc chiến quyết liệt để tìm ra vị Vua của Thiên giới, Ueki phải đối đầu với những đối thủ có sức mạnh hủy diệt.

Điểm hấp dẫn của anime này nằm ở cách nhân vật chính dùng tư duy nhạy bén và ý chí kiên định để giải quyết các "bài toán" chiến đấu phức tạp. Đây là minh chứng cho thấy sự thông minh và bản lĩnh của người anh hùng quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh thô kệch.

Dragon Quest: The Adventure of Dai (Dấu Ấn Rồng Thiêng)

Câu chuyện trong Dragon Quest kể về Dai - một cậu bé mồ côi lớn lên giữa hòn đảo đầy quái vật. Cậu mang đậm dáng dấp của Naruto, từ ước mơ trở thành chiến binh hùng mạnh và cách mà cậu "tầm sư học đạo" dưới sự chỉ dẫn của thầy Avan. Từ đó, Dai khai phá sức mạnh tiềm ẩn và tuyệt kỹ "Avan Strash" huyền thoại.

Mối quan hệ thầy trò sâu sắc, cùng sự hy sinh vì đồng đội và định mệnh khắc nghiệt đã biến dự án này thành một sử thi đầy cảm xúc, rất phù hợp cho những ai yêu thích những câu chuyện "từ số 0 thành anh hùng" tương tự chàng Hokage nổi tiếng.

The Heroic Legend of Arslan (Truyền Thuyết Anh Hùng Arslan)

Rời xa nhẫn thuật biến hóa, The Heroic Legend of Arslan đưa khán giả đến với những cuộc chiến chính trị và chiến lược quân sự tầm cỡ. Sau khi vương quốc bị xâm chiếm, Hoàng tử Arslan phải tập hợp những chiến binh tinh nhuệ nhất để giành lại giang sơn.

Dự án anime này đề cao khả năng lãnh đạo, sự trưởng thành của một vị vua trẻ và cái giá của hòa bình. Sự kết hợp giữa mưu lược và sức mạnh trên chiến trường tạo nên một bản anh hùng ca vừa kịch tính vừa sâu sắc.

Samurai Champloo

Lấy bối cảnh thời kỳ Edo nhưng lại được hòa âm bởi âm hưởng hiện đại, Samurai Champloo là một kiệt tác độc bản, thể hiện rõ rệt tinh thần của "đàn anh" Naruto. Phim kể về bộ ba bất đắc dĩ bao gồm gã giang hồ Mugen, lãng khách Jin và cô gái trẻ Fuu cùng nhau chinh phục những thử thách khó nhằn để trở nên vĩ đại.

Nếu ai yêu thích sự cạnh tranh giữa Naruto và Sasuke, mối quan hệ "vừa là đối thủ, vừa là cộng sự" giữa Mugen và Jin chắc chắn sẽ tạo nên những khoảnh khắc thú vị tương tự. Bên cạnh đó, những màn giao đấu trên nền âm nhạc độc đáo biến phim trở thành trải nghiệm không thể trộn lẫn.

Flame of Recca

Cuối cùng là Flame of Recca, bộ anime có nhiều điểm tương đồng nhất với thế giới nhẫn giả của Naruto. Trong câu chuyện này, nam chính Recca Hanabishi vốn là hậu duệ của bộ tộc ninja cổ xưa, sở hữu năng lực điều khiển lửa thông qua 8 con rồng lửa khác nhau.

Phim tập trung vào yếu tố huyết thống, các giải đấu khắc nghiệt và quá trình kiểm soát sức mạnh nội tại để bảo vệ bạn bè. Những trận chiến đội hình đầy tính chiến thuật và thế giới ngầm hiểm nguy sẽ khiến những người hâm mộ trung thành của thể loại phim trưởng thành, nhẫn thuật cảm thấy vô cùng hoài niệm.