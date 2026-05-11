Hoa học trò

Giải trí

Nam thần tân binh màn ảnh Thái: Nét đẹp lai Tây, học trường danh giá quốc gia

Thiện Dư

HHTO - Tate Myron - chàng tân binh điển trai Thái Lan đang nổi đình đám trên màn ảnh nhỏ, được yêu thích bởi nét điển trai lai Tây.

Thời gian qua, những video, hình ảnh về nam diễn viên Tate Henry Myron (thường được gọi là Tate Myron) đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội Việt. Sở hữu gương mặt điển trai "không góc chết", nam diễn viên sinh năm 2003 còn ghi điểm tuyệt đối với chiều cao 185 cm và thân hình săn chắc, cùng diễn xuất tự nhiên.

Trong vai diễn một chàng tài xế phong trần, có mối quan hệ tình yêu với cô chủ, Tate Myron gây chú ý bởi từng khoảnh khắc, hành động. Từ ánh mắt lơ đãng đến việc uống nước, anh chàng đều thu về tương tác khủng.

Tổng hợp những phân đoạn gây sốt của Tate Myron. Nguồn: @gwardense

Tate Henry Myron là con lai mang dòng máu Thái Lan và Anh, được sinh ra tại Ireland. Năm 2015, Tate cùng gia đình rời Ireland để về định cư lâu dài tại Bangkok. Từ thời thiếu niên, anh đã nổi bật giữa bạn học cùng trang lứa với nét đẹp lai Tây cùng chiều cao lý tưởng.

Không chỉ có ngoại hình, Tate còn sở hữu nền tảng học vấn đáng nể. Anh từng theo học tại trường Quốc tế KIS và là sinh viên Khoa Nghệ thuật tại Đại học Chulalongkorn danh giá bậc nhất Thái Lan, nơi đào tạo ra hàng loạt nhân vật và nghệ sĩ tầm cỡ. Sau đó anh gia nhập làng giải trí từ năm 2020 với vai trò người mẫu, rồi dần rẽ hướng sang diễn xuất bắt đầu với loạt phim XYZ.

Tate Myron theo học Đại học Chulalongkorn danh giá.

Tate Myron chính thức ký hợp đồng với "ông lớn" Channel 3 và ngay lập tức được tin tưởng giao vai chính trong dự án trọng điểm, nổi bật là bộ phim đình đám nhiều phần Trái Tim Dhevaprom.

Sau khi hết hạn hợp đồng với Channel 3 vào tháng 3/2025, Tate đã đưa ra quyết định táo bạo khi trở thành nghệ sĩ tự do để thử thách bản thân. Đến cuối năm 2025, anh chính thức đầu quân cho One 31, và ghi điểm trong những dự án chiếu đài lớn cho đến hiện tại.

Hình ảnh đời thường của Tate Myron.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Tate Myron còn gây thương nhớ bởi việc hoạt động tích cực trên trang Instagram. Anh đăng tải nhiều hình ảnh đời thường như đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè hoặc tập gym. Ngoài nét điển trai, anh còn có những bức ảnh hài hước, cho thấy tính cách vui nhộn và thân thiện.

Thiện Dư
#Tate Myron #diễn viên Thái Lan #Đại học Chulalongkorn

